Sciare spendendo poco si può: ecco 7 mete imperdibili (e lo skipass costa meno di 20 euro)

Si può sciare spendendo poco? Ebbene si, è possibile. Per farlo, sarà necessario risparmiare sul costo dello skipass e scegliere mete apposite. Ecco qualche consiglio.

Di questi tempi una giornata sulla neve rischia di diventare un'attività da ricchi. Di conseguenza, trovare località per sciare spendendo poco in Italia è ormai diventata un'esigenza per molti.

Purtroppo è indubbio che il caro energia ha avuto un forte impatto sulle attività del turismo invernale. Uno dei costi maggiori è rappresentato dall'acquisto dello skipass, che in alcuni casi può raggiungere prezzi lievitati fino a 80 euro.

Localizziamo quindi 7 mete imperdibili per poter trascorrere qualche giorno di divertimento e relax in montagna spendendo poco: se ami sciare e la neve è la tua passione, ecco dove andare.

Le 7 imperdibili destinazioni per chi vuole sciare spendendo poco

Andare a sciare in montagna spendendo poco non significa necessariamente accontentarsi di qualcosa di esiguo. Infatti, il panorama italiano offre una varietà di scenari naturali e di differenti tipologie di piste in grado di accontentare tutti.

Spesso ciò che più preoccupa, influenzando la scelta della località sciistica, è il prezzo dello skipass, giornaliero o settimanale che sia. Nella selezione, in particolare, incidono il rapporto qualità-prezzo, il numero, la varietà delle piste e la facilità di accesso agli impianti.

Scopriamo quindi quali sono le mete più vantaggiose in cui poter sciare spendendo poco, dalla più comune alla più preziosa. Tutte offrono scenari mozzafiato, ma la prima vi sorprenderà!

7. Montecampione, Lombardia

Montecampione è una località turistica montana della Val Camonica. Sorge a 1200 metri d'altitudine ed è una destinazione perfetta per passare un weekend sulla neve spendendo poco.

Si caratterizza per 20 piste di difficoltà diverse per un totale di 30 km, offrendo una vista panoramica sul lago d'Iseo. Inoltre, è una località perfetta per le famiglie con bambini, perché le piste sciistiche sono quasi sempre soleggiate e permettono così di imparare senza patire troppo il freddo.

Spesso, nel periodo invernale, vengono ideate delle convenzioni apposite che permettono di risparmiare sul prezzo della vacanza. Infatti, Trenord collabora offrendo un pacchetto che include treno, navetta e skipass.

6. Tarvisio e Piancavallo, Friuli Venezia Giulia

Tra le montagne del Friuli Venezia Giulia le destinazioni sciistiche offrono la possibilità di godere della bellezza naturalistica e paesaggistica del luogo a prezzi ragionevoli.

Tarvisio e Pian Cavallo, in particolare, sono dotate di circa 20 km di piste sia per principianti sia per gli sciatori più esperti ed esigenti. Il vantaggio più grande di sciare su queste montagne è la flessibilità degli orari e il costo dello skipass.

Se invece si vuole spendere ancora meno, un'ottima alternativa può essere Sauris di Sopra, ideale per chi è alle prime armi e con un costo giornaliero di 10 euro.

5. Distretto dei laghi, Piemonte

In Piemonte, tra il lago Maggiore e il lago d'Orta, ci sono due skiarea da scoprire: Domobianca e San Domenico. Con piste rispettivamente di 20 e 35 km, sarà possibile trascorrere del tempo all'insegna del divertimento e spendendo poco.

Inoltre, è possibile rigenerarsi in uno dei numerosi rifugi e svolgere molte altre attività, come le ciaspolate organizzate quotidianamente dai maestri di scii. Il tutto a una distanza ragionevole da Milano e Torino, senza dover far fronte alle code infinite che caratterizzano le altre località. Cosa aspettate ad andarci?

4. Alpe Cimbra, Trentino

Folgaria, nell'alpe Cimbra, è la prima stazione sciistica che si trova in Trentino per chi arriva da Rovereto. Insieme al comprensorio di Lavarone, il più grande della zona con 100 km di piste, l'area regala panorami mozzafiato e tanta adrenalina.

Non mancano percorsi anche per ciaspolate, snowboard e scii di fondo. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti!

3. Monte Baldo, Veneto

Amatissimo da chi pratica snowboard, il comprensorio sciistico di Monte Baldo è una delle destinazioni più pratiche e abbordabili. Offre 10 km di piste con vista sul Lago di Garda, a una quota compresa tra i 1430 e i 1830 metri.

Tra le diverse discese, la più apprezzata e conosciuta è la "Prà Alpesina", omologata per le gare di sci a livello nazionale e internazionale.

2. Champorcher, Valle d'Aosta

Sciare spendendo poco in Valle d'Aosta potrebbe sembrare assurdo, ma proprio all'ingresso della Regione c'è una piccola valle che riserva un comprensorio con prezzi molto vantaggiosi.

Attraverso la cabinovia Chardonney - Laris sarà possibile raggiungere la skiarea di Champorcer, che si estende per ben 21 km. Per i principianti, inoltre, sono disponibili 2 campi scuola, mentre i bambini possono divertirsi sulla pista di miniquad.

Anche nella zona di Chanavey, al solo prezzo di 21 euro, sarà possibile accedere alle piste dell'area montana.

1. Racines Giovo, Trentino Alto Adige

Le montagne dell'Alto Adige, per la loro bellezza e unicità, sono sicuramente tra le più apprezzate dagli italiani. Il panorama è da togliere il fiato ed è possibile accedere a queste zone con prezzi compresi tra i 18 e i 20 euro.

Una delle destinazioni più apprezzate è Racines, caratterizzato da una cabinovia che raggiunge i 2000 metri di altitudine. Qui potrete sciare, fare snowboard e anche divertirvi sullo slittino.

