Cosa vedere all’Eremo Santa Caterina del Sasso? Tutto su questo meraviglioso santuario

Come raggiungere l’Eremo Santa Caterina del Sasso? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo meraviglioso santuario.

Tra i luoghi più belli e suggestivi in Italia c’è sicuramente l’Eremo Santa Caterina del Sasso. Si tratta di uno scenografico santuario a strapiombo situato sul Lago Maggiore, un posto meraviglioso apprezzato ogni anno da tantissimi visitatori provenienti da tutto il mondo.

Non capita infatti spesso di poter visitare una chiesa posta proprio sulla roccia, che offre un panorama mozzafiato.

In questo articolo, quindi, vediamo cosa fare e cosa poter visitare quando si va all’Eremo Santa Caterina del Sasso, ma anche come poter raggiungere il santuario a strapiombo sul Lago Maggiore.

Eremo Santa Caterina del Sasso: la storia

Forse non tutti conoscono la storia dell’Eremo Santa Caterina del Sasso. Si tratta di un santuario che è stato costruito per volere di Alberto Besozzi, un commerciante della zona del Lago Maggiore.

Dopo essere scampato alla traversata del lago durante un giorno di forte tempesta, infatti, il commerciante decise di ritirarsi proprio in questo luogo, per poter dedicarsi alla preghiera.

Così, fu lo stesso Besozzi ad edificare la prima cappella dell’Eremo Santa Caterina del Sasso, durante il XII secolo. Dopo poco, furono poi edificate anche le due chiese di San Nicola e Santa Maria Nova.

Nel Cinquecento poi, fu deciso di unificare le cappelle e le chiese: l'Eremo Santa Caterina del Sasso divenne così un convento.

Nel XVIII secolo ci fu un avvenimento che rese particolarmente famoso l’Eremo Santa Caterina del Sasso, tanto da far parlare di un vero e proprio miracolo.

Si tratta della frana di cinque enormi massi che precipitarono proprio sulla chiesa dell’Eremo, senza danneggiare particolarmente l’edificio e senza provocare feriti o vittime.

È proprio per questo evento che fu attribuito al santuario il nome di Eremo Santa Caterina del Sasso.

Leggi anche: Un borgo atipico sul Lago di Garda che vi farà innamorare: ecco cosa c'è da sapere.

Come raggiungere l’Eremo Santa Caterina del Sasso

Per poter raggiungere l’Eremo Santa Caterina del Sasso ci sono attualmente diverse possibilità, in base alle diverse esigenze dei visitatori.

Un primo modo per poter visitare il bellissimo santuario è quello di arrivare all’Eremo a piedi. In questo caso, sarà necessario percorrere la scalinata di 268 gradini, che conducono alla porta dell’Eremo, partendo dal parcheggio sottostante.

Per coloro che preferiscono evitare la scalinata a piedi, dal piazzale sovrastante Santa Caterina del Sasso, è possibile prendere un ascensore interamente scavato all’interno della roccia.

In questo caso, il servizio dell’ascensore è gratuito per le persone con disabilità, mentre per tutti gli altri visitatori è richiesto un costo di 1 euro a persona.

Un ultimo modo per poter raggiungere e visitare il meraviglioso Eremo Santa Caterina del Sasso è sicuramente quello del battello sul Lago Maggiore. In questo caso, ci sono sia battelli privati che battelli di linea che navigano nelle acque del Lago Maggiore.

Infatti, in prossimità del santuario è disponibile un piccolo pontile dove i visitatori possono discendere in tutta tranquillità.

Vale la pena di ricordare che in base al periodo dell’anno, l’accesso all’Eremo Santa Caterina del Sasso è aperto ad orari variabili. Inoltre, è prevista la messa al santuario ogni giorno alle ore 17.

Cosa vedere all’Eremo Santa Caterina del Sasso

Una volta raggiunto il bellissimo Eremo Santa Caterina del Sasso, si può innanzitutto ammirare la meravigliosa vista panoramica che affaccia sul Lago Maggiore.

Appena attraversato il portone di accesso ai primi edifici dell’Eremo Santa Caterina del Sasso, è possibile visitare i due conventi: da un lato il Convento meridionale, la cui edificazione risale appunto al XIV secolo, dall’altro, il Conventino costruito nel XIII secolo.

Nello specifico, il Convento meridionale presenta tra le varie peculiarità anche una Sala del Camino, dove è possibile ammirare e perdersi nella bellezza di alcuni affreschi.

Prima di arrivare alla chiesa dell’Eremo Santa Caterina del Sasso, vale la pena anche di soffermarsi ad ammirare la torre campanaria dall’altezza di 15 metri.

Una volta entrati nella Chiesa, è possibile scoprire la bellezza degli affreschi, risalenti ad epoche diverse.

È qui che viene conservato e custodito il sacello con le reliquie del suo costruttore, Alberto Besozzi.

Leggi anche: Cerchi una vacanza tra avventura, relax e spiritualità? Ecco i 10 eremi più belli d’Italia.