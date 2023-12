Hai in programma un viaggio a Parigi? Questi sono gli 8 errori da non fare assolutamente

Vuoi concederti un viaggio a Parigi ma non sai come organizzarti? Ecco qualche dritta su cosa non fare nella Capitale francese.

Parigi è considerata la città più romantica del mondo. Le passeggiate lungo la Senna, la vista dalla Tour Eiffel, gli Champs-Élysées e la cucina famosa a livello internazionale sono solo alcune delle attività che rendono la Capitale francese una delle mete preferite di milioni di turisti provenienti da tutto il mondo.

Tuttavia, i prezzi sono particolarmente alti e per concedersi un soggiorno senza spendere un capitale bisogna adoperare alcuni piccoli accorgimenti. Non solo: Parigi può nascondere qualche insidia se non si conosce la lingua o se non si ha dimestichezza con i trasporti locali. Ecco allora 8 errori da non fare se viaggi alla scoperta di Parigi.

Cosa non fare a Parigi: ecco gli errori da evitare

Per organizzare alla perfezione il tuo viaggio a Parigi è utile prestare attenzione anche ad alcuni comportamenti che sarebbe meglio evitare.

Ebbene sì, perché in mezzo alla lunga lista di monumenti da scoprire, panorami da contemplare e musei da visitare, ci sono anche accortezze ben precise di cui è importante fare tesoro.

8. Dimenticarsi scarpe comode

Organizzare un viaggio alla scoperta di Parigi significa camminare in lungo e in largo per addentrarsi tra le sue vie e conoscere a fondo le sue bellezze. Non mettere in valigia un paio di scarpe comode sarebbe quindi un grave errore.

Per non perdersi neppure un dettaglio della città e assaporare il suo vero spirito, si consiglia di camminare a piedi. Impensabile farlo senza delle snakers, non è così?

7. Usare i taxi

Comodi e sempre alla portata di mano, basta una telefonata. A Parigi però la situazione è un po' diversa... Nella Capitale francese, infatti, i taxi sono particolarmente cari, per non parlare del traffico in cui si rischia di rimanere imbottigliati.

Si consiglia quindi di prediligere i mezzi di trasporto pubblici perché sono più comodi, veloci ed economici.

6. Parlare in italiano

Se è vero che - il più delle volte - l'antipatia è reciproca, allora sappi che a Parigi è meglio evitare di parlare in italiano. Usa l'inglese, meglio ancora il francese.

Basta imparare qualche saluto e i ringraziamenti, saper chiedere quanto costano i prodotti e riuscire a comunicare durante il viaggio in caso di necessità. Insomma, frasi semplici e basilari sono più che sufficienti.

5. Non visitare le zone fuori città

Parigi offre molto, ma si raccomanda di tenere in considerazione anche mete appena fuori città, come la Reggia di Versailles, Disneyland Paris o la Cattedrale di Charthes, che fa parte del Patrimonio dell'UNESCO.

Bastano piccoli spostamenti per un viaggio davvero indimenticabile. Cosa aspetti ad appuntarti queste incredibili mete sul tuo taccuino?

4. La crociera sulla Senna

Il fiume che scorre per la città è l'occasione per ammirarla da un punto decisamente insolito. Pertanto, saltare la crociera sulla Senna è un errore da evitare assolutamente.

Senza questa esperienza il tuo viaggio resterebbe incompleto. Puoi optare per tour a differenti fasce di prezzo, a seconda delle tue esigenze.

3. Optare per il Paris Museum Pass

Non fare il Paris Museum Pass se hai più di 25 anni è un errore da non fare se hai in programma un viaggio a Parigi.

Chi ha meno di 25 anni ha la possibilità di visitare i musei gratis in Francia. Gli over 25, invece, possono ricorrere a questo pass che consente di risparmiare molto se si ha intenzione di visitare diverse attrazioni. Inoltre, consente di saltare le file e risparmiare tempo.

2. Pianificare troppe visite in una giornata

Programmare più visite in una sola giornata è infattibile e, inoltre, si rischia di rendere il viaggio stressante se non si è al passo con la tabella di marcia.

Pertanto, si consiglia di programmare poche visite al giorno per vivere un'esperienza indimenticabile.

1. Visitare la città in estate

L'estate è il periodo in cui la città è stracolma di turisti. Per evitare di trovare prezzi alti di voli e hotel, si consiglia di scegliere un altro periodo in cui visitare Parigi.

In questo modo, si evitano anche file chilometriche per accedere alle attrazioni principali.

I quartieri più pericolosi di Parigi

Per un viaggio in sicurezza, è utile conoscere anche i quartieri più pericolosi di una città. Nonostante le sue numerose bellezze e le sue vie sempre affollate di turisti, anche a Parigi - inevitabilmente - ci sono delle zone da cui è meglio restare alla larga.

Ecco i quartieri considerati i più pericolosi della Capitale francese: