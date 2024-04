ESTA e eTA: ecco le 4 differenze da conoscere prima di viaggiare in Canada e Stati Uniti

Spesso si crea confusione quando si parla di autorizzazioni e visti per viaggiare all’estero. In particolare, in molti non sono realmente a conoscenza di tutte le differenze che sussistono tra eTA ed ESTA.

Si tratta di due autorizzazioni differenti, e per non commettere errori prima di preparare la valigia e prenotare il prossimo viaggio in Canada o negli Stati Uniti è consigliabile avere bene in mente quali sono le differenze e quale autorizzazione richiedere prima della partenza.

In questo articolo, quindi, vediamo quali sono le 4 differenze tra ESTA ed eTA da conoscere prima di viaggiare in Canada e Stati Uniti.

ESTA ed eTA: due autorizzazioni per due Paesi diversi

Prima tra tutte, la differenza più importante tra ESTA ed eTA riguarda i Paesi a cui è legata l’autorizzazione.

A questo proposito, quando parliamo dell’Electronic System for Travel Authorization (ovvero ESTA), ci riferiamo all’autorizzazione valida per viaggiare negli Stati Uniti. Mentre, l’Electronic Travel Authorization, anche conosciuta come eTA, è un’autorizzazione di viaggio legata al Canada.

Dunque, mentre l’eTA viene rilasciata dal governo canadese ed è quindi valida esclusivamente per i viaggi e i soggiorni nel territorio del Canada, l’ESTA è emessa dal governo degli USA ed è quindi valida soltanto per viaggiare negli Stati Uniti.

Si tratta di una differenza piuttosto semplice. Discorso diverso, invece, è quando si intende viaggiare sia in Canada che negli Stati Uniti.

A questo proposito, è possibile prevedere alcune casistiche differenti. Per chi farà ingresso in uno dei due paesi via porto o aeroporto, in questo caso l’ingresso sarà consentito soltanto se si ha un’autorizzazione elettronica oppure un visto valido.

Le cose sono differenti invece, quando l’ingresso viene fatto via terra.

Per coloro che dovranno fare ingresso negli Stati Uniti attraverso un volo per poi viaggiare successivamente verso il Canada in auto, in questo caso è necessario avere l’ESTA.

Se, invece, si sbarca in uno degli aeroporti canadesi e si intende raggiungere una meta americana in automobile, basta essere in possesso dell’eTA canadese.

Modalità di richiesta per eTA ed ESTA: le differenze

Sicuramente un altro aspetto da non sottovalutare quando si parla delle autorizzazioni di eTA ed ESTA riguarda la modalità di richiesta.

A questo proposito, chiaramente i portali per poter inviare la richiesta di autorizzazione elettronica per viaggiare nel territorio canadese o americano, sono differenti.

In generale, il modulo di richiesta online prevede delle domande piuttosto simili tra le due autorizzazioni.

Infatti, tra i primi dati richiesti vi sono chiaramente quelli anagrafici, legati a nome, cognome, genere, data di nascita, città natale, oltre che luogo ed indirizzo di residenza e contatti personali.

Inoltre, per entrambe le procedure di richiesta dell’autorizzazione di viaggio è richiesto al cittadino di compilare i dati relativi al passaporto in corso di validità e di caricare il file del passaporto.

Infine, un’ulteriore sezione prevede alcune domande specifiche in merito all’ingresso nel Paese, ma anche sul proprio stato di salute.

In generale, la raccomandazione delle autorità americane è di richiedere l’ESTA almeno 72 ore prima del viaggio. Sul portale americano si legge che le richieste solitamente sono approvate in pochi minuti fino a circa tre giorni lavorativi.

Anche la procedura per la richiesta dell’eTA canadese richiede solitamente pochi minuti. Tuttavia, anche in questo caso viene consigliato di inviare la domanda prima della partenza effettiva e, ancor meglio, prima della prenotazione del volo.

La validità diversa tra eTA ed ESTA

Un ulteriore differenza tra le due autorizzazioni di viaggio di eTA ed ESTA riguarda anche l’effettiva validità dell’autorizzazione.

A questo proposito, come si legge sul portale ufficiale dell’ESTA:

Con l’ESTA si potrà soggiornare negli Stati Uniti fino ad un massimo di 90 giorni senza l’obbligo di ottenere preventivamente un visto presso l’ambasciata o consolato americano.

Tuttavia, occorre sapere che la validità dell’autorizzazione ESTA non è limitata ad un singolo soggiorno, bensì l’autorizzazione è valida per due anni, consentendo quindi al richiedente di viaggiare più volte negli Stati Uniti, senza dover presentare nuovamente la richiesta.

Per quanto riguarda, invece, la validità dell’eTA questa è pari a 5 anni a partire dalla data di emissione. Con l’autorizzazione dell’eTA è possibile restare in Canada fino a 180 giorni dopo l’ingresso, ovvero 6 mesi.

In entrambi i casi, quando il passaporto scade, automaticamente decade la validità dell’autorizzazione canadese e americana.

ESTA ed eTA: quanto costano

Un’ultima differenza che occorre conoscere quando parliamo delle due autorizzazioni di ESTA ed eTA riguarda il costo per inviare la richiesta ed ottenere l’autorizzazione.

Fino al 2010, l’ESTA americana veniva rilasciata in maniera completamente gratuita. Dal mese di settembre dello stesso anno, tuttavia, è stata predisposta una tassa fissa riscossa dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale.

Il costo, quindi, per ciascuna domanda per ottenere l’autorizzazione ESTA americana è pari a 21 USD.

L’importo resta lo stesso anche quando si tratta di richieste per neonati, bambini o anziani.

Passiamo ora al costo per ottenere l’eTA canadese. In questo caso il costo per la richiesta è pari a 7 dollari canadesi per ciascuna domanda.

