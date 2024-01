Arriva ETA, il nuovo visto inglese. Cosa c’è da sapere per entrare nel Regno Unito

Quando entra in vigore il nuovo visto inglese ETA? Ecco tutto quello che c’è da sapere per entrare nel Regno Unito nel 2024.

Nel corso degli ultimi mesi si sente sempre più parlare di una delle ultime novità che saranno presto introdotte nel Regno Unito, a seguito della Brexit. Stiamo parlando di ETA, il nuovo visto inglese che servirà a tutti i visitatori che desiderano viaggiare e visitare il Regno Unito.

Di cosa si tratta? Come funziona? E soprattutto, da quando entrerà definitivamente in vigore ETA?

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo visto inglese ETA che sarà obbligatorio per tutti i cittadini che desiderano visitare il Regno Unito.

ETA: tutte le novità sul visto inglese

Prima di andare a fornire maggiori informazioni sulla data possibile di entrata in vigore di ETA, il nuovo visto inglese, è importante riepilogarne le caratteristiche e le peculiarità.

Si tratta, a questo proposito, dell’acronimo di Electronic Travel Authorisation. Come suggerito dal nome, il visto ETA rappresenta una vera e propria autorizzazione di viaggio, in formato digitale elettronico, che dovrà essere richiesta e accettata a tutti i visitatori che non necessitano di un visto formale per entrare nel Regno Unito.

In molti, dunque, riconoscono una similarità tra il visto ETA e quello dell’ESTA, ovvero l’autorizzazione di viaggio, anch’essa elettronica, che viene solitamente richiesta ai cittadini di molti Paesi per l’ingresso negli Stati Uniti.

Come riportato anche sul portale ufficiale di ETA:

L'ETA del Regno Unito fa parte dei piani del governo per digitalizzare completamente i confini entro il 2025.

Come funziona l’ETA, il nuovo visto inglese

Dunque, in generale, l’ETA non è altro che un’autorizzazione di viaggio elettronica del Regno Unito, ovvero un permesso di ingresso britannico mediante il quale viene concesso ai visitatori che provengono da territorio estero il permesso di viaggiare nel Regno Unito.

Grazie a questa autorizzazione, quindi, i viaggiatori possono spostarsi in Gran Bretagna senza la necessità di fare richiesta di un visto, per una durata di 180 giorni.

Per poter ottenere correttamente l’ETA, i viaggiatori che rientrano nell’elenco specifico indicato dal Regno Unito, sono tenuti alla compilazione di un modulo online sul sito etauk.uk.

Dopo la compilazione e il relativo pagamento della richiesta, l’approvazione sarà concessa entro 48-72 ore.

Al fine di rispettare la semplice procedura per richiedere l’autorizzazione di viaggio elettronica, è necessario essere in possesso di un regolare passaporto biometrico nazionale valido da un paese idoneo, dei dettagli di viaggio, di una carta di credito o debito in corso di validi.

Inoltre, sarà necessario indicare un indirizzo di posta elettronica.

Quando entra in vigore ETA, il nuovo visto inglese

Sono in molti, quindi, gli italiani che si stanno domandando cosa fare in vista dell’introduzione del nuovo visto ETA per entrare nel Regno Unito.

A questo proposito, chi sta programmando un viaggio a Londra, una delle mete più amate e frequentate soprattutto dai giovani italiani, sta ricercando informazioni chiare e aggiornate in merito proprio a quando entrerà in vigore ETA.

In questo senso, secondo le ultime informazioni diffuse dalla stampa e chiarite anche all’interno del portale ufficiale ETA, il visto elettronico per l’ingresso in Regno Unito è già entrato in vigore, ma non è ancora richiesto a tutti i cittadini.

Infatti, i primi a sperimentare questa nuova modalità di visto per entrare in Regno Unito, sono stati i cittadini che provengono dal Qatar, i quali già a partire dal 15 novembre 2023 devono fare richiesta dell’autorizzazione digitale per poter accedere al Paese.

A seguire, tra i primi turisti che saranno coinvolti dall’entrata in vigore dell’ETA, il nuovo visto inglese, ci sono i cittadini che provengono dai paesi del GCC, ovvero Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar, insieme a quelli provenienti dalla Giordania.

In questo caso, la data da ricordare in merito all’entrata in vigore del visto ETA per queste categorie di turisti è quella di febbraio 2024.

E per quanto riguarda tutti gli altri cittadini europei, compresi anche gli italiani? Per il momento il Regno Unito non ha ancora reso nota la data ufficiale di entrata in vigore dell’ETA per gli italiani.

Ciò che è certo è che entro la fine del 2025, questo sistema digitale di autorizzazione di viaggio nel Regno Unito sarà implementato per tutti i turisti, a prescindere dalla loro provenienza.

