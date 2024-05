Face boarding: come funziona il servizio per salire in aereo mostrando il volto

L’aeroporto Linate di Milano è la prima struttura europea ad attivare il face boarding, il servizio che consente di salire in aereo mostrando solo il volto. Vediamo come funziona, in che modo si deve ‘attivare’ e per quali compagnie è disponibile.

Face boarding: ecco come funziona il nuovo servizio

Dopo più di tre anni di sperimentazione, il face boarding è attivo presso l’aeroporto Linate di Milano. Si tratta di uno scanner che utilizza un sistema biometrico (realizzato da Sea con Thales e Dormakaba) per riconoscere il volto dei passeggeri, evitando così le lunghe file che si creano per mostrare passaporti o carte d’identità ai controlli. In questo modo, specialmente nei periodi di maggiore affluenza, si andrà ad agevolare sia i viaggiatori che i dipendenti delle compagnie aeree.

Quanti desiderano utilizzare il face boarding non devono fare altro che registrarsi nei punti dedicati sparsi nello scalo aeroportuale, oppure tramite un’applicazione che sarà disponibile dal mese di giugno 2024. Gli esperti hanno spiegato:

Affinché il procedimento vada a buon fine, è possibile effettuare la registrazione non appena si è in possesso della propria carta di imbarco a partire da una settimana prima del volo e fino a 30 minuti prima della partenza schedulata del volo stesso.

Il face boarding funziona ovunque, dai tornelli di accesso all’area controlli al gate per l’imbarco. Non solo, i passeggeri potranno scegliere se utilizzarlo per un singolo volo o fare una registrazione annuale, oppure continuare ad usare i metodi tradizionali. E’ bene sottolineare che il servizio è stato sviluppato con il sostegno della Polizia di Stato e l’Enac e garantisce la totale privacy dei dati dei viaggiatori. A poterlo utilizzare sono tutte le compagnie aeree, Ita Airways e SAS le prime ad aderire al progetto. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha dichiarato:

Il face boarding è un’ottima innovazione che permetterà ai viaggiatori e ai cittadini milanesi di risparmiare tempo, evitare code e file. Come è stato spiegato anche rispetto alla privacy si fa tutto per bene, e anche le immagini che lasciamo vengono distrutte e trasformate in codici cifrati che ci permettono di accedere in aeroporto.

Cosa serve per fare il check-in in aeroporto?

Per fare il check-in aeroporto servono la carta d’imbarco, la carta d’identità o il passaporto e, se richiesto dal Paese destinazione, il visto d’ingresso.

Quando si fa il check-in online si va direttamente al gate?

Quando si fa il check-in online, dopo essere passati per i controlli di sicurezza che sono obbligatori per tutti, si va direttamente al gate.

Cosa fare in aeroporto se ho già fatto il check-in online?

Se avete fatto il check-in online, appena arrivate in aeroporto potete andare direttamente ai controlli di sicurezza e poi dirigervi verso il gate a voi riservato.