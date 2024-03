Le 6 ferrovie abbandonate in Italia: dove si trovano e cosa si può fare

Le ferrovie abbandonate in Italia sono dei luoghi senza tempo che incuriosiscono visitatori di ogni tipo. Dagli appassionati di storia agli appassionati di escursioni in luoghi immersi nella natura, tutti possono trovare qualche tesoro nascosto in questi meravigliosi e suggestivi siti turistici.

Le 6 ferrovie abbandonate più belle in Italia: escursioni in bici

La maggior parte di esse si trova in ex tratti ferroviari del nord Italia, ma non mancano anche ferrovie del sud e del centro della nostra Nazione che sebbene abbiano quasi tutte le stesse caratteristiche, ognuna di esse ha delle particolarità e merita di essere visitata. Scopriamo allora quali sono le 6 ferrovie abbandonate più belle d'Italia, dove si trovano e cosa è possibile fare.

1. La Vecia Ferrovia della Val di Fiemme

La Vecia Ferrovia della Val di Fiemme è situata in nord Italia, per la precisione in Trentino Alto Adige, tra la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano. Il tratto percorso è di 24,4 Km, lungo il quale è possibile fare escursioni in bici o a piedi immersi nella meravigliosa natura.

2. La ciclovia Alpe Adria

La ciclovia Alpe Adria si trova sempre in nord Italia, in Friuli Venezia Giulia. La tratta ferroviaria abbandonata ricopre una distanza di ben 61 Km ed era un importante snodo che collegava l'Europa centrale con le Regioni adriatiche. Anche in questo caso è possibile fare escursioni sia a piedi che in bicicletta tra paesaggi pianeggianti e a tratti rocciosi.

3. La Ferrovia montana Lagonegro–Castrovillari–Spezzano Albanese

La ferrovia montana Lagonegro–Castrovillari–Spezzano Albanese è una delle più lunghe ed importanti del sud Italia. Attraversa due Regioni: la Calabria e la Basilicata. Il tratto percorribile in bici è di ben 34 Km ed è completamente immerso nella natura. Durante questa escursione in bicicletta si possono visitare anche due dei parchi più belli d'Italia: il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano.

Le 6 ferrovie abbandonate più belle d'Italia: escursioni a piedi

Continuiamo la classifica facendo una piccola pausa. Vanno separate le prime tre ferrovie menzionate da quelle che verranno elencate adesso perché quelle che seguiranno non si possono percorrere in bicicletta, ma solo a piedi. Ecco quali sono.

4. Il Trenino di Montagna della Vaca Mora

Non bisogna farsi ingannare dal nome in quanto "Il Trenino di Montagna" è semplicemente il nome dell'escursione che è possibile fare esclusivamente a piedi lungo la linea ferroviaria della della Vaca Mora sull’Altopiano di Asiago. Situata in Veneto, tale ferrovia abbandonata ha una lunghezza percorribile di 12 Km. Durante l'escursione è possibile ammirare antichi ponti ferroviari ma anche gallerie.

5. La tratta da Saline di Volterra a Volterra

La tratta ferroviaria che collegava Saline di Volterra a Volterra, in Toscana, è lunga 9 Km. Anche in questo caso il percorso è esclusivamente pedonale e coloro che decideranno di intraprendere questo cammino potranno godere della bellezza dei paesaggi circostanti.

6. La storica ferrovia Adriatico-Appennino

Infine troviamo un'altra ferrovia che attraversava la costa Adriatica e la collegava con l'Appennino. La storica ferrovia Adriatico-Appennino oggi non è più in uso ma offre ai suoi escursionisti 11 Km di natura e luoghi suggestivi come il bellissimo centro storico di Fermo.

