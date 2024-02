UNESCO, ecco 4 siti da visitare nelle Fiandre: resterete meravigliati ed incantati

Stai programmando un nuovo viaggio tra incanto e meraviglia, il tour che fa per te è tra i 4 siti UNESCO delle Fiandre: eccoli nel dettaglio.

Se stai per programmare un nuovo viaggio o un week end, tra le mete più gettonate dagli italiani negli ultimi tempi c’è sicuramente il Belgio.

Tra incanto e meraviglia, non tutti sanno che in queste zone ci sono tra le più belle e romantiche città d'Europa, situate soprattutto nella regione delle Fiandre.

In queste zone il tempo sembra essersi fermato, tra favola e paesaggi pittoreschi. Tra storia, arte, cultura e architettura è il luogo perfetto per passare qualche giorno in tutto relax

Il territorio è conosciuto per l’atmosfera magica e fuori dal tempo che offre ma anche perché è una zona particolarmente attenzionata dall’UNESCO, così come il Giappone.

Se vuoi organizzare vacanza assicurandoti paesaggi mozzafiato nelle Fiandre, allora bisogna conoscere nel dettaglio i siti UNESCO presenti nella zona.

Eccone 4 nel dettaglio.

UNESCO, ecco 4 siti da visitare nelle Fiandre

Lo abbiamo appena detto, la regione delle Fiandre è un territorio che offre ai visitatori paesaggi che sembrano usciti dai libri delle fiabe, offrendo una bellissima atmosfera in tutte le stagioni.

In primavera ed in estate grazie a temperature miti e colori della natura, offre paesaggi incantevoli ma anche in inverno, quando a farla da padrona sono nebbia e neve, la zona merita una bella visita.

Abitazioni dai mattoni rossi, tetti a capanna di stile gotico e fiammingo, opere d’arte e chiese rendono la regione ricca di fascino e sorprese. In questa zona molti sono i siti arrivati all’attenzione dell’UNESCO.

Tra i tanti:

• il centro storico di Bruges

• La Foresta di Soignes

• La Colonia di Wortel

• I siti commemorativi dei Flanders Field

1. Centro storico di Bruges

Numerose sono le città da visitare nelle Fiandre tra le quali spiccano Bruges, Gand, Anversa, e proprio il centro storico di Bruges fa parte del patrimonio UNESCO.

L'UNESCO ha infatti deciso di riconoscere l’intero centro storico patrimonio dell'umanità.

Tra vicoli e canali, il centro medievale con il Belfort, la piazza del Markt con le sue eleganti facciate, la cattedrale rendono la città un intero patrimonio culturale di notevole pregio.

Le costruzioni gotiche sono ancora oggi segno distintivo di Bruges e il piano stradale di quell'epoca è ancora praticamente intatto.

Non va certamente dimenticato che i Primitivi fiamminghi, cioè il movimento artistico vide la luce proprio in questi territori con esponenti di spicco come Jan van Eyck e Hans Memling.

2. La Foresta di Soignes

Nelle Fiandre oltre a centri medievali e storici di tutto rispetto ci sono zone e riserve naturali di tutto rispetto.

Alcune, nel dettaglio 5 sono stare riconosciute dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. Stiamo parlando della Foresta di Soignes

Queste riserve dal 2017 fanno parte delle "Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa", foreste in cui si trovano centinaia di faggi di oltre due secoli.

Questi hanno tronchi con diametri di circa 160 centimetri e alcuni raggiungono anche i 50 metri di altezza. Si tratta di faggi tra i più grandi del mondo.

La Foresta di Soignes è dunque un'area bellissima da percorrere a piedi ma anche in bici, grazie a brevi escursioni.

3. Colonia di Wortel

Altro sito presente dal 2021 nella lista dei siti UNESCO è la Colonia di Wortel.

Questa è stata insirita come paesaggio culturale nella lista dei patrimoni mondiali dell’UNESCO che oggi è possibile visitare a piedi o in bici magari combinandola con una visita a Turnhout e al suo beghinaggio del XIV secolo, altro gioiello UNESCO.

La colonia non è altro che un antico insediamento nata come libera colonia agricola dove le famiglie povere vivevano insieme in piccole fattorie indipendenti.

Poi con il passaggio allo Stato belga, nel 1870, questo luogo cambiò funzione: qui venivano mandati vagabondi o mendicanti ospitati nelle Colonie di benevolenza, tra cui Wortel.

Si trattò di un esperimento sociale che aveva l'obiettivo di trasformare i vagabondi in "cittadini laboriosi".

4. I siti commemorativi dei Flanders Field

La regione del Westhoek o meglio conosciuta come i Flanders Fields fu sicuramente uno dei maggiori campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale.

Qui oggi sono evidenti i resti di cimiteri di guerra e fungono da siti commemorativi esprimendo un messaggio universale di pace.

Circa 27 siti sono entrati nella lista ufficiale del Patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2023.

Tra i monumenti più famosi c’è la Porta di Menin a Ypres dove sono incisi i nomi di 54.896 soldati britannici scomparsi. Ogni sera, alle 20.00 precise, un gruppo di trombettieri suona The Last Post. Un rito struggente, ogni volta accolto da un commosso silenzio.