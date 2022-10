Pastorelli, grotte di Betlemme e non solo: a Napoli, la via dei presepi è un luogo di autentica magia. Ecco cosa sapere sulla Fiera dei Presepi, l'annuale manifestazione dove l'arte presepiale rende San Gregorio Armeno la Mecca per gli appassionati del genere.

A Napoli, esiste una piccola strada dove è sempre Natale: stiamo parlando di San Gregorio Armeno, la celebre Via dei Pastori, vero e proprio museo a cielo aperto dove l’arte presepiale regna sovrana.

Tra pastorelli, riproduzioni della Grotta di Betlemme e statue di personaggi famosi (specifichiamo, di qualsiasi personaggio famoso!), percorrere San Gregorio Armeno è un vero piacere, e lo spirito del Natale raggiunge le stelle.

Anche quest’anno è in programma la Fiera dei Presepi a San Gregorio Armeno, un evento attesissimo dove gli artigiani potranno mostrare le loro incredibili creazioni e la loro maestria nel dare vita all’autentico Presepe napoletano.

Fiera dei Presepi a San Gregorio Armeno: ecco cosa sapere

Nonostante gli iniziali ritardi nell’organizzazione, la Fiera dei Presepi a San Gregorio Armeno avrà inizio sabato 6 novembre e terminerà il 15 gennaio 2023. L’inaugurazione, come ogni anno, dovrebbe tenersi nella vicinissima Piazza San Gaetano, in presenza delle maggiori istituzioni.

Per l’occasione, la strada di San Gregorio Armeno si tingerà di rosso pompeiano, il colore scelto per i gazebi dei 46 artigiani che esporranno la magia dell’arte presepiale napoletana.

I turisti e gli appassionati del genere potranno ammirare e, perché no, acquistare, le statuette dei pastori e le strutture dei presepi, tutto creato a mano da maestri esperti che con cura e precisione hanno dato vita a degli autentici gioielli.

Come raggiungere San Gregorio Armeno

In vista dell’inizio imminente della Fiera dei Presepi a San Gregorio Armeno, potreste approfittarne per visitare Napoli, una città ricca di arte, cultura e storia leggendaria, oltre che di cibo a dir poco godurioso.

Qui potrete anche visitare moltissime attrazioni gratis, tra cui, naturalmente, anche la celebre via dei pastori.

Ma come raggiungere San Gregorio Armeno? Le opzioni sono molteplici: se alloggiate nella zona del centro storico, potrete tranquillamente andare a piedi, il modo migliore per assaporare, in tutti i sensi, le meraviglie di Napoli.

Dalla Stazione Centrale, invece, potete prendere la metropolitana Linea 1 e scendere a piazza Dante. Da lì, proseguite a piedi per Port’Alba, la strada dei librai, e via San Pietro a Maiella, per poi attraversare Piazza Luigi Miraglia e prendere Via dei Tribunali: in una decina di minuti, vi ritroverete circondati dagli innumerevoli negozietti che mettono in mostra l’arte presepiale.

Inoltre, per la fiera è previsto un percorso pedonale, con il senso unico a scendere, per evitare eccessivi affollamenti lungo la strada. Che la magia del Natale – e dei presepi – abbia inizio!