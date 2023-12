Solo 500 abitanti e un paesaggio mozzafiato: questo borgo è una perla della Valle D'Aosta

Fontainemore, che non conta neppure 500 abitanti, è un piccolo borgo incantevole situato in Valle d'Aosta, e la sua bellezza naturale è enfatizzata dal ponte unico che attraversa il fiume Lys. Questo luogo offre un'esperienza unica, unendo la tranquillità di un paesino di montagna e la magnificenza della natura circostante.

Cosa si cela dietro Fontainemore e cosa vedere tra le strade del borgo

Il borgo di Fontainemore si distingue per la sua ricca storia, che emerge chiaramente attraverso le sue architetture e la sua posizione strategica. Il centro storico, un affascinante susseguirsi di edifici e chiese in pietra, offre una passeggiata suggestiva nel passato. Il ponte seicentesco che si erge sul fiume Lys è un autentico capolavoro architettonico e funge da cuore pulsante per l'intero borgo.

Questo ponte in pietra, con la sua unica arcata, collega con maestria le due parti del villaggio, guidando il visitatore verso la magnifica chiesa di Sant’Antonio Abate, un gioiello architettonico risalente al lontano 1494. Fontainemore preserva con affetto il fascino intramontabile delle piccole cappelle, come quelle di San Rocco e Niana, autentiche testimonianze della storia e della spiritualità radicate profondamente nella comunità locale.

Riserva naturale del Mont Mars, tra natura e attività

La Riserva Naturale del Mont Mars, situata nel territorio di Fontainemore, si presenta come un autentico paradiso per coloro che amano immergersi nella bellezza naturale e praticare il trekking. La sua vasta estensione, che spazia dai 1675 metri della pittoresca frazione di Pillaz ai maestosi 2600 metri della vetta del Mont Mars, offre ai visitatori un'intricata rete di sentieri escursionistici che seguono antiche mulattiere.

Questa riserva regala l'opportunità di vivere un'esperienza avvincente tra paesaggi alpini mozzafiato, con boschi che custodiscono segreti secolari, vette imponenti che sfiorano il cielo, praterie verdi che ondeggiano al vento e laghi cristallini che riflettono la magnificenza della natura circostante. I sentieri escursionistici consentono ai visitatori di connettersi direttamente con questo spettacolare ambiente, offrendo un'immersione totale nella serena grandiosità delle Alpi.

I sapori gastronomici della Valle del Lys

La gastronomia di Fontainemore è un autentico viaggio attraverso i sapori caratteristici della Valle del Lys. I prodotti locali, frutto della ricchezza della cultura culinaria, si distinguono per la loro freschezza e autenticità, provenendo direttamente dalle montagne circostanti. I ristoranti e le trattorie del borgo sono veri e propri custodi della tradizione culinaria locale, presentando piatti tradizionali che uniscono ingredienti semplici a ricette tramandate nel corso dei secoli.

Questo offre ai visitatori un'esperienza culinaria autentica, permettendo loro di assaporare la genuinità e l'originalità della cucina valdostana. Ogni boccone è un viaggio nel passato e una celebrazione dei sapori locali che rendono unica questa destinazione alpina. La gastronomia di Fontainemore è un viaggio sensoriale attraverso i sapori distintivi della Valle del Lys. I prodotti locali, frutto della generosità delle montagne circostanti, riflettono la ricchezza della cultura culinaria della Regione.

Gli ingredienti freschi e genuini diventano protagonisti nei piatti offerti dai ristoranti del borgo. Qui, la tradizione culinaria è preservata con cura. Ogni morso rappresenta un autentico assaggio della cucina valdostana, offrendo ai visitatori non solo un pasto, ma un'esperienza gastronomica che si fonde armoniosamente con il contesto unico di Fontainemore.

Tra cultura e tradizioni del posto

Fontainemore è un luogo dove la cultura e la storia si fondono armoniosamente con la natura. I villaggi, le cappelle, i rascards e i castelli raccontano una storia di tradizioni e vita montanara. Ogni angolo del borgo rivela la sua identità culturale, mantenendo vive le tradizioni e le usanze del passato.

Visitare Fontainemore offre l'opportunità di scoprire l'autenticità della vita in montagna, partecipare a festività locali e comprendere meglio il patrimonio culturale di questa perla della Valle d'Aosta.