Raggiungere questo castello in Valle D'Aosta è un'esperienza unica: ecco cosa vedere

Un gioiello nel cuore della Valle D'Aosta, un luogo in cui puoi respirare l'aria della sua storia e immergerti completamente nel suo panorama mozzafiato: ecco di cosa si tratta e cosa vedere.

Il Forte di Bard, gioiello storico della Valle D'Aosta, si erge come un custode dei segreti del passato, offrendo un affascinante viaggio attraverso epoche diverse. Ma quali sono le origini di questo magico posto e come si raggiunge? Ecco cosa vedere al Forte di Bard e cosa c'è da scoprire in questo luogo così affascinante.

Forte di Bard, la nascita e l'evolvere nel tempo

Nel cuore dell'Eneolitico, risale l'inizio affascinante della storia del Forte di Bard. Questo monumento storico, testimone di millenni di vicende, svela le radici dei suoi primi insediamenti umani e la ricchezza simbolica di rituali propiziatori. Un particolare intrigante è rappresentato dallo "Scivolo delle donne", un luogo carico di mistero dove le donne dell'antichità si lasciavano scivolare lungo la roccia in pendio, parte di antichi riti legati alla fertilità femminile risalenti al II millennio a.C. Questo scivolo, oltre a essere un'attrazione insolita, è un vero e proprio affaccio sul passato, narrando storie di rituali e credenze millenarie.

La prima citazione di un insediamento fortificato nel contesto del Forte di Bard risale al 1.034, un periodo in cui il visconte di Aosta, Boso, dominava queste terre. Questo segna l'inizio di una fase cruciale nella storia del Forte, con i suoi destini legati alle dinamiche politiche e territoriali dell'epoca. Tuttavia, uno dei momenti più significativi è datato 1.800, quando Napoleone Bonaparte, figura di spicco della storia mondiale, mise il Forte di Bard al centro di uno degli assedi più rilevanti.

L'assedio di Napoleone nel 1.800 è una pagina epica nella storia del Forte di Bard. Le battaglie e gli scontri segnarono indelebilmente le mura di questa imponente fortezza, che resistette con fierezza agli attacchi francesi. Il 1° giugno del 1.800, tuttavia, il comandante del Forte, Stockard von Bernkopf, costretto dalle circostanze, firmò la resa, sancendo un capitolo significativo nella storia di questo castello.

Dopo un lungo percorso attraverso epoche di conquiste, sconfitte e trasformazioni, il Forte di Bard ha visto il tramonto della sua era militare nel 1.975, quando è stato dismesso dal demanio militare. Da allora, dal 1.990, il Forte è passato sotto il controllo della Regione Autonoma Valle d’Aosta, aprendo un nuovo capitolo nella sua storia, ora incentrato sulla valorizzazione culturale e turistica di questo patrimonio straordinario.

La rinascita del paesaggio: un percorso paesaggistico unico

Oltre alla storia, il Forte di Bard offre un'esperienza immersiva nella natura circostante. Il percorso paesaggistico, incluso nel biglietto d'ingresso, permette di esplorare la geologia, la flora e la fauna dei dintorni. Dai boschi di latifoglie alle cascate della Dora Baltea, il paesaggio si svela attraverso mirini che ci conducono in un viaggio affascinante.

Il Forte di Bard diventa così non solo un custode di storia, ma anche un portale verso la bellezza naturale che lo circonda.

Il Forte di Bard come un'esperienza indimenticabile: ecco cosa vedere

Per vivere appieno l'esperienza al Forte di Bard, è consigliabile dedicare del tempo alla visita del percorso paesaggistico e alle numerose attrazioni storiche. Il biglietto d'ingresso include l'accesso al percorso paesaggistico, offrendo un valore aggiunto all'esperienza complessiva. La storia e la natura si fondono in un connubio unico, regalando sensazioni che renderanno il vostro giorno a Forte di Bard davvero indimenticabile.

Il Forte di Bard si rivela non solo come una testimonianza storica, ma anche come un luogo dove la natura si intreccia armoniosamente con la storia. Attraverso le fasi embrionali, le epoche di conquiste e sconfitte, il sussurro di storie passate e il percorso paesaggistico, questo castello offre un'esperienza completa.

Quanto ci vuole per visitare il Forte di Bard

Per un'esperienza completa, una visita accurata al Forte è d'obbligo. La visita dura circa 60 minuti.

Per conoscere a fondo il luogo, è possibile prenotare una visita guidata: ne è prevista una ogni domenica alle ore 11.00, al costo di 8,00 euro per circa un'ora e un quarto.

Quanto costa il biglietto

Dal 2021 viene applicato un nuovo piano tariffario. Chi decide di acquistare un pacchetto che include complesso monumentale, mostra ospitata nelle Cannoniere del Forte paga 10 euro. Il biglietto ridotto, invece, 8 euro, che scende a 5 per le scuole.

Il biglietto che comprende accesso al complesso monumentale e 2 spazi espositivi a scelta costa, invece, 15 euro, ridotto 8 e scuole 5 euro.

Per visitare interamente il Forte di Bard si consiglia l'acquisto di un pass completo, al prezzo di 24 euro.

Come raggiungere il Forte

Il Forte di Bard è situato all'imbocco della Valle d'Aosta. Dista 48 km dal capoluogo, Aosta, e 78 km da Torino. DS trova circa a metà strada tra Milano e Ginevra.

Puoi arrivare a Bard auto, dalla SS. 26 della Valle d'Aosta e con l'autostrada A5, uscendo al casello di Pont-Saint-Martin a sud o a quello di Verrès a nord, a 6 e 9 km di distanza.

In alternativa, per chi non abitasse troppo lontano, è possibile raggiungere questo affascinante luogo valdostano in autobus, con le linee di trasporto locale: Vita Group e Arriva. Chi raggiunge la Valle D'Aosta con un treno, invece, la stazione di riferimento è Hône-Bard, che dista solo 600 metri dal Forte. Se arrivi da molto più lontano e sei costretto a prendere l'aereo, l'aeroporto più vicino è quello di Torino Caselle "Sandro Pertini", a circa 60 km di distanza.

Che film è stato girato al Forte di Bard

Il Forte di Bard, come altre zone della Regione, è stato scelto come set di molte scene chiave del colossal fantasy della Marvel Avengers: Age of Ultron, il tanto atteso sequel della produzione mondiale blockbuster “The Avengers” prodotta da Marvel Studios e Walt Disney.

Leggi anche: Val d'Aosta, i 10 castelli più belli da vedere per un viaggio nel tempo