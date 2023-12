La fortezza di Napoleone si trova in Lombardia: ecco come visitarla e dove si trova

Come visitare la fortezza di Napoleone in Lombardia? Ecco tutte le informazioni utili su dove si trova, i prezzi per la visita guidata e come raggiungerla.

In molti forse non sapranno che in Lombardia è possibile visitare una vera fortezza di Napoleone, risalente al XVI secolo. La fortezza si trova sulle rive del Lago d’Idro, in provincia di Brescia, ai confini con il Trenino.

A questo proposito, si tratta di una fortezza militare che segna la storia del nostro paese, offrendo una vista davvero sorprendente su tutto il lago e sulle montagne.

Vediamo, quindi, dove si trova con precisione la fortezza di Napoleone in Lombardia, ma anche come visitarla e quando poterla visitare.

Fortezza di Napoleone: la sua storia

Quando si sente parlare di una storica fortezza militare risalente all’epoca napoleonica in Lombardia, si fa in realtà riferimento alla Rocca d’Anfo.

La sua costruzione risale al lontano XVI secolo. All’epoca della sua costruzione, l’edificio venne edificato come una piccola fortificazione. Tuttavia, è durante il dominio napoleonico che l’importanza militare della fortezza, in Lombardia, crebbe radicalmente.

Infatti, lo stesso Napoleone Bonaparte prese la decisione di eseguire nuovi interventi alla struttura della fortezza, ordinando l’ampliamento di Rocca d’Anfo. È così che la fortezza diventò una delle più grandi fortificazioni dal punto di vista militari, presente sul territorio europeo.

A questo proposito, vale la pena ricordare a livello storico, che la Rocca d’Anfo divenne un punto strategico consentendo così il controllo dei passaggi nord-sud attraverso le Alpi.

Questa fortezza di Napoleone situata in Lombardia ha giocato così un ruolo cruciale nei diversi conflitti europei risalenti a quell’epoca.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, inoltre, la Rocca divenne un vero e proprio rifugio nonché deposito di munizioni.

Con il passare degli anni e dei secoli, quindi, la Rocca perse poi la sua importanza dal punto di vista militare. Divenne così un monumento storico di grande rilevanza, simbolo di epoche e storie diverse che hanno segnato inevitabilmente il nostro Paese.

Le curiosità sulla Fortezza di Napoleone in Lombardia

Nonostante la sua costruzione risale ad un periodo storico piuttosto lontano, la struttura militare è davvero ben conservata.

In questo senso, la Rocca d’Anfo presenta alcuni elementi importanti, quali ad esempio bastioni, polveriere, casematte ma anche un importante sistema di tunnel scavati nella roccia.

Grazie alla visita guidata alla fortezza di Napoleone in Lombardia si può godere di un paesaggio mozzafiato che affaccia non soltanto sul Lago d’Idro ma permette di ammirare anche le montagne che circondano la fortezza.

Come raggiungere e visitare la fortezza di Napoleone in Lombardia

Come detto, la Rocca d’Anfo, ovvero la fortezza di Napoleone, si trova in Lombardia, più precisamente in provincia di Brescia, sulla sponda occidentale del Lago d’Idro.

Per chi desidera raggiungere la fortezza, il percorso è davvero molto semplice, soprattutto per coloro che viaggiano in auto.

Visitando il sito ufficiale dedicato alla Rocca d’Anfo è possibile trovare tantissime informazioni utili per quanto riguarda l’organizzazione della visita guidata alla fortezza di Napoleone.

A questo proposito, è necessario prenotare online oppure telefonando l’apposito call center dedicato.

Gli orari invernali per poter visitare la Rocca prevedono l’accesso dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 17:30, mentre il venerdì l’accesso è consentito solo dalle 8:30 alle 12:00.

Per quanto riguarda gli importi del biglietto per l’accesso, sono state previste diverse tariffe per la visita guidata alla Rocca d’Anfo.

In particolare, i biglietti per gli adulti hanno un prezzo pari a 12 euro, la tariffa agevolata di 6 euro è invece riconosciuta per i bambini dai 5 ai 15 anni. Infine, per i bambini con un’età inferiore ai 5 anni, l’accesso alla Rocca di Napoleone in Lombardia è completamente gratuito.