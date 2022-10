Tra l'esperienza più incredibile fatta da molti appassionati delle alte vedute c’è quella di essere sospesi nel vuoto trasportati da una funivia. Questo è motivo di forte attrazione turistica perché l'ambiente circostante regala emozioni e panorami spettacolari ma sempre uniti a comfort ed estrema sicurezza. Stare sospesi in aria mentre si raggiunge una vetta è tra le cose più belle che si possa mai fare. La lentezza della funivia dona infatti attimi indescrivibili che, come una cartolina, sono da immortalare nella mente di chiunque viva questa fantastica esperienza. Per molti è considerata la passeggiata che ti fa salire in cielo. E considerando le meraviglie che è possibile vedere lo è davvero.

Anche l'Italia si contraddistingue nel mondo per paesaggi mozzafiato e trasporti tramite fune: le più belle si trovano sparse per la penisola. Da nord a sud: vediamoli insieme.

La Valle d'Aosta con la funivia del Monte Bianco

É nota come Skyway Monte Bianco ed è una delle attrazioni più incredibili della montagna e delle Alpi da fare in Italia. Sul Monte Bianco le funivie sono divise in tappe: Pont D'entresves a 1300 metri di altezza, Pavillon du Mont Fréty a 2200 m d’altezza e Punta helbronner a 3466 m d’altitudine.

In particolare quest'ultima regala ai viaggiatori un fantastico affaccio sulla sua terrazza panoramica. Infine Panoramic Mont Blanc e la cabinovia del Monte Bianco che in estate porta i visitatori fino a 3777 m: è molto frequentata soprattutto da coloro che vogliono ammirare il ghiacciaio del gigante.

Leggi anche: Val d'Aosta, i 10 castelli più belli da vedere per un viaggio nel tempo

La Funivia Malcesine Monte Baldo del Veneto

Da Malcesine sul Lago di Garda è possibile raggiungere 1800 metri di quota tramite la funivia per il passo Tratto Spino del Monte Baldo. Ogni singola cabina ruota su se stessa ed è in grado di assicurare una visione panoramica a tutto tondo per poter ammirare i paesaggi della montagna come quelli della valle.

La funivia della Marmolada in Veneto

In provincia di Belluno la funivia della Marmolada è tra gli impianti più grandi e importanti delle Dolomiti. Si può raggiungere i 3269 m di Punta Rocca a partire da Malga Ciapela e dei suoi 1446 m, attraversando i 2350 m di Coston D'Antermoia. In cima, la vetta più alta è quella di Punta Piena.

La funivia Rapallo Montallegro in Liguria

La Liguria ospita una sola funivia, quella di Rapallo in provincia di Genova che è stata inaugurata nel 1934. Attraverso di essa è possibile raggiungere il santuario di Montallegro per poi percorrere passeggiate e panorami sul Golfo di Tigullio.

La seggiovia Monte Solaro in Campania

Nella rinomata e splendida Capri è impossibile perdersi il giro in seggiovia monoposto che da Anacapri porta alla vetta del Monte Solaro: qui si ammira tutta l'isola, il golfo di Salerno e il golfo di Napoli, con anche il Vesuvio. Il panorama è indescrivibile

La funivia Mazzarò-Taormina in Sicilia

Nella bellissima isola della Sicilia, dalla città di Taormina è possibile raggiungere in pochi minuti la riva del mare. La funivia infatti in salita o in discesa è immersa in un paesaggio naturale dove si scorge la spiaggia di Mazzarò e l'isola Bella.