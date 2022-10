É possibile visitare un giardino giapponese anche in Italia? La risposta è sì, ecco una lista dettagliata dei 4 più belli presenti nel nostro paese e dove si trovano.

La cultura giapponese da sempre affascina i turisti di tutto il mondo. Il fascino zen, templi buddisti e bonsai sono solo alcune delle caratteristiche dell’Oriente che sembra essere così distante dal modo di fare caotico degli occidentali.

I giardini di alcune case in Giappone sono dei veri e propri musei a cielo aperto, ricchi di tutto ciò che contraddistingue la filosofia orientale. Tuttavia, è possibile visitarne qualcuno senza andare dall’altra parte del mondo. Anche in Italia, infatti, ci sono alcuni giardini tipici della cultura giapponese.

Dove si trovano i giardini giapponesi in Italia? Ecco la lista completa

Ebbene sì. È possibile visitare i giardini giapponesi in Italia. Lungo tutto lo Stivale ci sono alcuni luoghi nascosti per lo più alla ressa del turismo di massa che per gli appassionati sono dei gioiellini da custodire gelosamente. Ecco alcuni esempi:

Giardino giapponese in stile Sen’en a Roma. È il primo giardino giapponese costruito in Italia da Ken Nakajima, un architetto nipponico. Comprende 1453 metri quadri di verde tra ciliegi e glicini in cui c’è anche un ponte e una piccola cascata. La visita è disponibile solo accompagnati da una guida;

Giardino giapponese del MAO a Torino. Si trova all’interno del Museo Orientale e presenta il classico giardino secco composto da sabbia e pietre che in giapponese prende il nome di Karenansui;

Giardino giapponese a Milano. Nell’Orto botanico di Brera è possibile ammirare questo giardino che ha al suo interno il Ginkgo Biloba, uno degli alberi più antichi al mondo;

Giardino giapponese a Firenze. Fu costruito nel 1998 da Yasuo Kitayama in pieno stile Shorai-teien. Dopo un periodo di incuria, ora sta tornando a prendere vita con l’installazione di un ponticello e una copertura in legno per la cerimonia del tè.

Gli amanti della cultura giapponese possono visitare questi luoghi che sono vere e proprie chicche per assaporare un po' di Giappone in Italia.

