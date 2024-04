Sembra Tokyo ma è Roma: ecco il prezzo del biglietto per lo splendido giardino giapponese

Ti piace la cultura giapponese e vorresti assaporarla anche in Italia? Allora non puoi perdere assolutamente il giardino giapponese che si trova nella Capitale. Si tratta di un luogo in cui è stato ricreato un classico giardino nipponico, ma per visitarlo non servono 12 ore di volo. La cultura giapponese si è ormai radicata in Italia. Oltre a ristoranti tipici, anche i prodotti della cultura nipponica sono di uso frequente sul territorio nazionale. La possibilità di ammirare un giardino giapponese e godere di qualche ora di relax a Roma è sicuramente un'occasione da non perdere per tutti gli appassionati, ma non solo. Il giardino giapponese a Roma è davvero incantevole: ecco qual è il prezzo del biglietto, cosa c'è da vedere e quali sono gli orari delle visite. Insomma, di seguito trovi tutte le informazioni necessarie per organizzare al meglio il tuo soggiorno alla scoperta della Città Eterna.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Il giardino giapponese nel cuore di Roma: ecco qual è il prezzo del biglietto 2. Come prenotare per il giardino giapponese di Roma? 3. Come è fatto un giardino giapponese? 4. Quanto costa fare un giardino zen? 5. Che piante mettere in un giardino zen?

Il giardino giapponese nel cuore di Roma: ecco qual è il prezzo del biglietto

In via Antonio Gramsci, nel quartiere Parioli, a pochi passi da Villa Borghese, nasce il giardino giapponese. Fa parte dell'Istituto Giapponese di Cultura ed è una vera e propria oasi verde realizzata da Ken Nakajima. Sono presenti un laghetto, una cascata, piccole isole, un ponte e una lampada in pietra.

Tra la vegetazione che si può ammirare passeggiando per il giardino, ci sono pini, iris e glicine, ma anche - naturalmente - l'immancabile ciliegio, uno dei simboli per eccellenza del Giappone. Il biglietto di ingresso è totalmente gratuito, tuttavia, bisogna prenotare la visita.

Come prenotare per il giardino giapponese di Roma?

È possibile effettuare la prenotazione del giardino giapponese a Roma accendendo al sito Eventbrite. L'Istituto non accetta altri metodi di prenotazione: pertanto, è inutile recarsi in loco senza essere passati per il sito. L'ingresso è vietato agli animali, mentre l'accesso delle persone con disabilità è consentito solo nella zona superiore.

Vietato introdurre cibi e bevande o sfruttare la location per eventi privati. Si consiglia di munirsi di scarpe comode. Il giardino è aperto ai turisti il giovedì e il venerdì e ogni visita dura circa 25 minuti.

Come è fatto un giardino giapponese?

Se hai a disposizione un giardino nella tua abitazione e lo vuoi trasformare in un tipico giardino giapponese, ecco le caratteristiche che deve rispettare:

• assenza di percorsi rettilinei, ma via libera a curve e asimmetrie

• gli spazi liberi sono coperti da ghiaia

• bisogna includere un ponticello, un laghetto e le rocce

• non possono mancare le lampade, onnipresenti nei giardini in Giappone

Quanto costa fare un giardino zen?

Fare un giardino giapponese a casa è sicuramente il modo giusto per crearsi un angolo in cui vivere qualche momento di totale relax. Per questo motivo, il giardino giapponese è spesso chiamato anche giardino zen. La sua costruzione, in media, costa 15-25 euro al metro quadro.

Che piante mettere in un giardino zen?

La scelta delle piante è molto importante, perché da questa dipende il risultato finale, gli odori e i colori che il giardino assume nelle quattro stagioni. Solitamente si prediligono salici, aceri, ciliegi, magnolie e cedri senza dimenticare il bambù.

Danno un tocco in più anche i bonsai, ossia alberi in miniatura che possono decorare sia il giardino sia la casa. Se si ha a disposizione una grande quantità di spazio, si consiglia la piantumazione di Ginkgo biloba che ha un significato di longevità e rinascita. Le sue foglie decidue assumono una forma di ventaglio, che in autunno si tinge di giallo.

