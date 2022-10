Dal 1993, grazie all'iniziativa promossa dal Fondo Ambiente Italiano, è possibile scoprire le bellezze nascoste che fanno parte del patrimonio artistico e culturale di città e borghi italiani.

Le Giornate FAI d'Autunno sono un appuntamento imperdibile per chiunque desideri ammirare luoghi meravigliosi che di solito non sono aperti al pubblico e per scoprire storia e curiosità di questi luoghi grazie alla guida di "Apprendisti Ciceroni", ovvero studenti delle scuole superiori aderenti all'iniziativa pronti a condividere le proprie conoscenze con i visitatori.

Quando si svolgono le Giornate FAI d'Autunno 2022

Quest'anno le Giornate FAI d'Autunno si svolgeranno sabato 15 e domenica 16 ottobre e durante tutto il weekend sarà possibile celebrare il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese grazie all'impegno dei Gruppi FAI Giovani che, insieme alle Delegazioni e ai Gruppi locali, sono gli animatori e promotori di questa iniziativa.

Quest'anno le Giornate FAI d'Autunno arrivano alla loro undicesima edizione: grazie all'impegno dei giovani volontari sparsi su tutto il territorio nazionale verranno aperti al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia. Questa importante iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia” e per questo motivo le visite proposte richiedono un contributo suggerito a partire da 3 euro.

Le Giornate FAI, che oltre che in autunno si svolgono anche in primavera, sono l'occasione ideale per scoprire le bellezze nascoste della nostra Italia.

Le Giornate FAI d'Autunno a Milano: ecco cosa vedere

Sono tantissimi i luoghi solitamente chiusi al pubblico e che saranno invece visitabili durante le Giornate FAI d'Autunno e anche Milano aprirà le porte di alcune bellezze nascoste e poco conosciute che chi ama arte e cultura non può di certo lasciarsi sfuggire.

Tra le mete offerte quest'anno c'è la Banca Cesare Ponti che si affaccia su Piazza del Duomo e che tra i molti tesori custoditi vanta anche il dipinto "Maria Stuarda condotta la patibolo" di Francesco Hayez.

Altro luogo da non lasciarsi sfuggire durante questo weekend è la Casa degli Artisti, nata nel 1909 su iniziativa dei Fratelli Bogani, situata a Brera e che ha ospitato nel tempo Luciano Fabro, Hidetoshi Nagasawa e Jole De Sanna.

Apriranno le loro porte, tra gli altri, anche Villa Necchi Campiglio, luogo del cuore FAI che però è visitabile anche durante l'anno; il Palazzo di Giustizia, situato lungo il corso di Porta Vittoria; Palazzo Cusani a Brera; e il grattacielo Pirelli, situato vicino alla Stazione Centrale. Per leggere l'elenco completo dei luoghi visitabili a Milano durante le Giornate FAI si può consultare il sito ufficiale dell'associazione.

Leggi anche: Cosa fare e vedere a Milano spendendo poco: 10 posti completamente gratis da non perdere

Come prenotare il proprio biglietto per le Giornate FAI d'Autunno

Per partecipare alle Giornate FAI d’Autunno è possibile versare un contributo (la cifra minima consigliata è di 3 €) per sostenere il Fondo Ambiente Italiano. La donazione può essere effettuata online tramite il sito del FAI dove sarà anche possibile prenotare il proprio accesso ai luoghi che si desiderano visitare e, anche se la prenotazione non è necessaria, è altamente consigliata soprattutto nelle città più grandi per assicurarsi il proprio posto durante le visite organizzate durante queste giornate.

Se per caso non sono più disponibili posti liberi per le mete prescelte è sempre possibile presentarsi direttamente in loco e parlare con i volontari: capita a volte che alcune persone che hanno prenotato la visita non si presentino, lasciando così spazi liberi. Inoltre sono previsti accessi prioritari per gli Iscritti FAI o per chi si iscrive al FAI in loco.