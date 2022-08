Gli aspetti positivi del campeggio uniti all'attenzione per l'ecosostenibilità: il glamping è uno stile di vacanza che permette a chi non sa rinunciare alla comodità di corrente elettrica e bagno privato di stare a contatto con la natura a impatto zero

Il campeggio è un’opzione valida per l’estate, sia esso in mare, in collina o in montagna. Ma a volte neanche i più avventurosi riescono a resistere alle dure prove che la natura mette davanti: brandine scomode, zanzare e insetti di ogni tipo, assenza di bagni confortevoli, disagi nel provvedere ad un’igiene personale costante.

Sono solo alcuni degli inconvenienti che il campeggiante incontra nella "vita in tenda". Eppure è possibile unire la naturalezza di un soggiorno bucolico in tenda ai comfort di una vera e propria stanza d’albergo. Come? con il glamping.

Cos’è il glamping, come, dove e quando nasce

Il concetto di glamping nasce dalla fusione di due parole inglesi, ‘glamour’ e ‘camping’. Il termine fu' utilizzato per la prima volta nel 2005 in Inghilterra. Viene da allora usato per descrivere un modo particolare di fare camping, unito alle più moderne esigenze di eco-sostenibilità e design.

I primi esempi di questi campeggi di lusso non sono così recenti. Infatti, i nobili del XVI secolo in Francia e in Scozia usavano andare in campeggio. Il loro alloggio non aveva niente a che vedere con le normali tende dei viaggiatori, ma erano più simili alle enormi tende padronali dell’impero ottomano.

Il concetto di glamping si diffonde maggiormente in Australia e in Africa per viaggi safari. Solo in un secondo momento torna in Europa in diverse formule. C’è la possibilità di alloggiare su una casa sull’albero, in roulotte vintage, in tende tapee o in vere e proprie abitazioni scavate nei tronchi di alberi enormi.

Dove è possibile fare Glamping in Italia

La possibilità di unire la piacevolezza delle ore trascorse a contatto con la natura e la tranquillità di vedere assicurati tutti i nostri confort è senz'altro una cosa allettante. Ma si può fare Gampling in Italia? Assolutamente sì. Ecco una lista dei luoghi nei quali è possibile farlo.

Canonici di San Marco - Veneto

Poco fuori Venezia la struttura è pensata per avere un impatto ambientale pari a zero. Gli ospiti sono accolti in una Barchessa seicentesca dove è possibile fare colazione, ma sala colazione e visitare la cantina, la cucina con mangiatoia e un fresco porticato.

Villaggio La Pescaccia - Emilia Romagna

Sulle colline ma a poca distanza dalla Riviera Romagnola, una posizione ideale per chi non sa rinunciare al mare neanche quando va in campagna. Il Villaggio La Pescaccia è un vero e proprio paesello costruito a regola d’arte, dove per arte si intende design eco-sostenibile. Ci sono bungalow e tende da glamping. La tenda junior dà la possibilità di dormire sotto le stelle senza soffrire l’umidità della notte.

Vedetta Lodge - Toscana

È il primo agri-campeggio della maremma toscana a 5 stelle. Lì ci sono sette suite di 50mq, con portico sospeso e bagno privato. Esattamente come in albergo, è possibile scegliere l’affaccio, sul mare o sul borgo di Scarlino.

Camping Maremma San Souci - Toscana

Nel campeggio di Castiglione della Pescaia, tra le classiche tende e bungalow, si nascondono anche quattro tipi di tende glamping: le Mini Lodge Tent consentono una romantica vacanza per due persone, mentre le Big Country Lodge Tent riescono ad ospitare fino a 3 coppie di persone.

Le Capanne - Toscana

A Bibbona, in Toscana, c’è un campeggio ideale per le famiglie. Qui si trovano cinque tipi di tenda, dove trovano spazio per dormire dalle 5 alle 9 persone. La Tenda Populonia è dotata persino di una vasca idromassaggio!

Glamping Il Sole - Toscana

L’Azienda Agricola Pietra Serena non è solo un semplice agriturismo. Infatti dà la possibilità di scegliere tra una normale stanza oppure se alloggiare nella Yurta Relax, tenda ispirata alle abitazioni tipiche dell’Asia Centrale.

Camping Torre Sabea - Puglia

Questo campeggio si trova vicino al centro di Gallipoli e a poca distanza dalle spiagge e dal mare della zona. Non bisogna avere paura di soffrire caldo all’ombra della fresca veranda, anche perché gli ospiti del glamping hanno a disposizione una piscina privata. La bellezza del Salento unita alla tranquillità della campagna. Cosa chiedere di più?