Glamping inverale, ecco 7 luoghi vicino a Milano per un weekend di lusso e relax

Sempre più diffuso, il glamping è amatissimo sia per i weekend sia per vacanze un po' più lunghe: ecco i luoghi mozzafiato, a poca distanza da Milano, perfetti per un soggiorno rilassante e indimenticabile.

Il glamping, una fusione tra il glamour e il campeggio tradizionale, emerge come una soluzione perfetta per chi cerca un'esperienza unica e lussuosa, ma a stretto contatto con la natura. Vicino a Milano, diverse opzioni di glamping invernale offrono l'opportunità di staccare la spina e immergersi in ambienti mozzafiato, senza rinunciare ai comfort moderni.

Dalle bolle trasparenti sotto le stelle a romantiche case sull'albero: queste strutture combinano l'avventura del campeggio con i piaceri di un alloggio di lusso, rendendole la scelta ideale per una breve vacanza o un weekend speciale.

Glamping invernale, se vuoi restare vicino a Milano ecco dove andare

Se desideri evadere dalla frenesia della city senza fare troppi chilometri, per evitare di stancarti eccessivamente durante il viaggio, esistono meravigliosi glamping perfetti anche in l'inverno

Queste destinazioni di glamping invernale vicino a Milano offrono un'ampia gamma di esperienze uniche e indimenticabili. Che si tratti di una notte romantica in una bubble suite o di un soggiorno avventuroso in una casa sull'albero, c'è qualcosa per tutti i gusti e le esigenze. Queste opzioni rappresentano la scelta ideale per la nuova concezione di glamping e per chi cerca un'esperienza di evasione senza allontanarsi troppo dalla città.

Se stai pensando di organizzare un fine settimana diverso dal solito o hai in programma qualche giorno di ferie in più, ecco dove potresti trascorrere una bellissima vacanzina.

1. Lago Idro Glamping Boutique: un angolo di paradiso a Brescia

Situato sulle rive incantevoli del Lago d'Idro, il Lago Idro Glamping Boutique offre un'esperienza unica di glamping invernale. A soli due ore e dieci minuti da Milano, questo luogo incantato nel villaggio di Anfo è il perfetto rifugio per gli amanti della natura.

Qui, si può scegliere tra tende lodge, cottage e piazzole con vista lago, tutte progettate per garantire un soggiorno confortevole e riscaldato durante l'inverno. L'offerta di attività all'aria aperta è vasta e variegata, adatta a tutti, da sportivi a famiglie. Il tocco finale è dato dalla presenza di un ristorante e di un percorso benessere.

2. Exphera: un rifugio romantico a Bergamo

A soli 50 minuti da Milano, Exphera a Palazzago è la destinazione ideale per una fuga romantica. Questa bubble suite offre un'esperienza unica, con giardino privato, idromassaggio, sauna e una stanza del focolare.

Perfetto per una serata indimenticabile, Exphera permette anche di aggiungere tocchi speciali come una cena a lume di candela, un mazzo di rose e una torta, rendendo la vostra permanenza ancor più memorabile.

3. Nomading Camp Milano: una notte stellata a Novara

A un'ora da Milano, il Nomading Camp offre l'opportunità di trascorrere una notte magica in una bolla trasparente di 20 mq. Questa esperienza unica consente un contatto ravvicinato con la natura senza rinunciare al comfort, grazie a servizi come riscaldamento, bagno con vasca e giardino privato. Inoltre, la colazione viene servita in un cesto da picnic e gli ospiti possono portare con sé anche i loro amici a quattro zampe.

4. Park Hotel Olympia: una casa sull'albero a Pavia

A due ore da Milano, il Park Hotel Olympia offre una suite costruita sugli alberi, realizzata con criteri di eco-sostenibilità. La struttura permette di vivere un'esperienza a diretto contatto con la natura, godendo al contempo di tutti i servizi dell’hotel, tra cui ristorante, SPA e area beauty.

Come alternativa, la suite sotto alle stelle offre un piano notturno sovrastato da una cupola di vetro, per dormire osservando il cielo stellato.

5. CableWayRoom: una camera panoramica a Bergamo

A un'ora e mezza da Milano, la CableWayRoom, situata sull'Altopiano Selvino Aviatico, è una camera ricavata da una vecchia cabina della funivia. Questa soluzione offre una vista spettacolare sulle prealpi orobiche ed è dotata di materasso ad acqua, lucernario, TV, frigobar e WiFi.

La struttura è divisa in due piani riscaldati, con la possibilità di fare colazione seduti sulle altalene al primo piano e di dormire in una stanza da letto panoramica al secondo. Inoltre, è disponibile una piscina riscaldata.

6. Nature Air Suite: il primo aereo Glamping in Italia

A un'ora da Milano, il Nature Air Suite è una struttura unica in tutta Italia, ricavata da un Fokker 27 del 1968. Questo aereo, trasformato in una soluzione di glamping, può ospitare fino a 4 persone e offre un’area esterna privata con giochi per bambini, SPA privata con sauna a infrarossi, area relax con caminetto, zona tisane e idromassaggio riscaldato esterno.

Leggi anche: Ami le vacanze eco-friendly? Scegli uno di questi 13 camping

7. Glamping Ghiringhelli: due opzioni incantevoli a Varese

A un'ora da Milano, Glamping Ghiringhelli offre due soluzioni di glamping invernale.

La prima è la Skydome, una bolla di vetro per dormire sotto le stelle nel cuore del parco di Villa Ghiringhelli. Completata da una vasca esterna e arredi caldi, questa opzione garantisce un'esperienza romantica unica.

La seconda opzione, invece, è la TreeHouse, una casa sull'albero che combina la natura con tutte le comodità moderne, tra cui una terrazza privata sospesa.