Questo borgo incantato a pochi chilometri da Milano è meraviglioso a Natale e non solo

Se siete alla ricerca di un borgo incantato a pochi chilometri da Milano, meraviglioso a Natale ma anche negli altri periodi dell'anno, abbiamo la meta che fa per voi. Stiamo parlando di Grazzano Visconti: ecco cosa vedere.

Meraviglioso a Natale, ma non solo: ecco cosa vedere a Grazzano Visconti

Grazzano Visconti è uno dei borghi medievali più belli dell'Emilia Romagna, abitato durante l'anno da sole 180 persone e situato in provincia di Piacenza, a 70 chilometri da Milano. Le sue origini risalgono al XIV secolo, ma soltanto all'inizio del XV secolo il villaggio assume un certo valore storico. E' in questo periodo, infatti, che Gian Galeazzo Visconti ha concesso alla figlia Beatrice e al genero Giovanni Anguissola di costruire di un castello.

Nel 1521, però, un incendio ha completamente distrutto il borgo. C'è voluto parecchio tempo per la ricostruzione. Il castello, dopo i lavori di ristrutturazione del XVII e del XIX secolo, nel 1870 è tornato alla famiglia dei Visconti, visto che Filippo Anguissola non aveva avuto figli. E' stato il nipote di Giuseppe Visconti, ritrovatosi con questa grande eredità, da dare un nuovo impulso al paese. All'inizio del Novecento, Grazzano Visconti è stato così riedificato in stile rinascimentale e neogotico.

Oltre ad essere particolarmente magico a Natale, il borgo è meraviglioso in tutti gli altri periodi dell'anno. Sembra proprio un luogo perfetto, da fiaba. Ha uno stile medievale, che fa subito immergere in un'altra epoca. Da vedere ci sono parecchie cose, a partire dall'antico castello. L'immagine attuale si deve al volere del duca Giuseppe Visconti di Modrone che chiese aiuto all'architetto Alfredo Campanini. La visita, solo ed esclusivamente guidata, concede di ammirare gli spazi interni, di proprietà privata e arredati con uno stile di inizio Novecento, e il grande parco esterno.

Grazzano Visconti: un gioiello medievale vicino Piacenza

Oltre al castello, a Grazzano Visconti ci sono tante altre cose da vedere. Dopo l'ingresso da una delle quattro porte si trovano una serie di edifici che presentano affreschi ed eleganti elementi decorativi. Negli angoli dei vicoli e nelle piazzette, poi, si incontrano diverse fontane e statue ornamentali. Bellissimi sono i merli che sporgono dai tetti delle case e le insegne in ferro battuto che spuntano sopra le botteghe.

Particolari sono anche gli archi e le colonne dei palazzi e il pozzo che sembra identico a quello delle fiabe. Di seguito, l'elenco delle principali attrazioni da vedere a Grazzano Visconti:

• Statua dell’Angelo;

• Chiesetta di Sant'Anna;

• Statua di Aloisa, il fantasma del castello che secondo la tradizione protegge gli innamorati sfortunati;

• Cortevecchia, un’area circondata da edifici contadini con all’interno la sede della Pro Loco;

• Fontana del Biscione e il pozzo;

• Palazzo dell’Istituzione, ex sede della Fondazione Visconti;

• Chiesa Parrocchiale SS Cosima e Damiano, originaria del XIII secolo e risistemata principalmente nel XVII secolo, e il monastero risalente all’anno 1000;

• Museo delle Cere;

• Museo delle Torture;

• Escape Room a tema inquisizione.

Come già accennato, se vi trovate a Grazzano Visconti a Natale, vi immergerete in un'atmosfera davvero magica. Dall'11 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 il borgo si trasforma in un villaggio natalizio, con tanto di casa di Babbo Natale (ingresso a pagamento dalle 10 alle 19), giostre, artisti di strada e tante altre meraviglie, anche culinarie.