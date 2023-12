Se stai organizzano una funga per le prossime ferie, ti consigliamo una visita in Piemonte.

La regione italiana ha infatti tantissimi paesaggi e parchi naturali da visitare almeno una volta nella vita.

In suo territorio è infatti contraddistinto per la presenza di ampie pianure, lunghi fiumi, colture ed alte montagne.

La parte bassa della regione è ricca di un patrimonio storico e culturale tra cui la bellissima zona delle Langhe, del Monferrato e del Roero.

Nella provincia di Cuneo si trova proprio il Roero , una porzione di territorio situata a Nord di Alba, sulla riva sinistra del Tanaro, tra la pianura di Carmagnola e le basse colline dell’Astigiano.

Questa zona è caratterizza per i diversi paesaggi, dalla vite ai boschi e ai frutteti.

Tipiche invece sono le Rocche, rilievi che vanno da Pocapaglia a Montà, dividendo il territorio in suoli continentali, a base di ghiaie e argille fluviali, da quelli di origine marina.

Tra i borghi più belli della zona c’è Guarene. Scopriamo insieme cosa vedere e perché visitarla.

Offre prodotti deliziosi e un castello mozzafiato questo borgo del Roero è meraviglioso

Se sei in Piemonte per passare un po' di giorni in relax non potrai fare a meno di fare un salto tra le colline del Roero.

Nella zona, tutta bellissima c’è un paesino di 3500 anime che dai primi mesi del 2023 è entrato nel prestigioso circuito dei Borghi Più Belli d’Italia.

Stiamo parlando di Guarene, adagiato tra le colline del Roero, una zona che segna il confine interno del territorio piemontese, tra il Tanaro e il Po.

La zona è ricca di calanchi e splendide gole, ma tanta è la cultura e la tradizione che influenza questa zona.

Già il nome ha un suo perché, etimologicamente risalirebbe al XI secolo d.C., quando un gruppo di abitanti del vicino villaggio di San Giovanni de Villa crearono il borgo di Gorena.

Tale comunità nacque per difendersi dalle incursioni delle popolazioni saracene che attaccavano spesso e volentieri il Basso Piemonte e la Liguria.

Oggi, Guarene è piena di avanguardie artistiche ma anche di eccellenze enogastronomiche rappresentative del Piemonte.

Sebbene sia un piccolo comune, tantissimi sono i monumenti storici da visitare tra cui il “paramuro”, un corridoio separa le case dalle mura difensive.

Altro punto interessante del borgo da non lasciarsi assolutamente sfuggire è un antico maniero del XVIII secolo, che nel 1726 è stato sostituito dall’attuale Castello di Guarene.

Costruito su disegno di Giacinto Roero, in stile barocco e pieno di stucchi e affreschi fatti da numerosi artisti di fama dell’epoca tra cui Casoli, Rappa, Galliori e Palladino.

Nota va data anche alla Chiesa della Santissima Annunziata, allo stupendo Palazzo Re Rebaudengo e la Chiesa della Madonna delle Grazie.

Il palazzo Re Rebaudengo, sede della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo è una dimora storica settecentesca,dove ha sede il Museo di Arte Contemporanea della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Ecco cosa mangiare a Guarene

Oltre alla cultura storica e ai tanti monumenti visitabile nel paese fi Guarene, non può certo sfuggire una degustazione delle prelibatezze del territorio.

Dal “caritone”, un pane dolce che prima veniva preparato con avanzi di pasta dalle chiese e dalle confraternite per poi essere distribuito alle famiglie più povere, il piatto simbolo di Guarene è il Bollito Misto alla Piemontese.

Il piatto contiene sette diversi tagli di carne, arricchiti da sette ornamenti e sette bagnetti.

Per promuovere il piatto dal 1984 sono state costituite la Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa .

Entrambe le associazioni promuovono gli usi, i costumi, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche del Roero.

Tanti inoltri i preziosi vini da assaggiare tra cui il Barbera, il Nebbiolo, il Dolcetto, la Favorita e l’Arneis.

Coltivate nella zona anche , le nocciole, le albicocche e le pere di varietà Madernassa, peperoni, sedani e cardi, utilizzati per la bagna cauda piemontese.

Ecco cosa fare a Guarene

Premettendo che la zona è visitabile tutto l’anno alcuni eventi sono particolarmente interessanti e da segnare sull’agenda.

Il 16 agosto la festa del santo patrono San Rocco. In questa giornata gli allevatori locali fanno benedire le proprie mandrie e viene distribuito il pane della carità, chiamato “caritone”.

Sempre ad agosto ma verso la fine del mese, si tiene la Fiera di Vaccheria, dove si degustano i piatti tipici del territorio

Per tutto il periodo estivo, c’è il Roero Chamber Music Events una kermesse musicale che offre spettacoli di musicisti di fama internazionale, ma anche di giovani talenti.