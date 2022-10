Riparte l'Hogwarts Express, il primo treno di Harry Potter in Italia: grandi e piccini possono trascorrere la notte di Halloween 2022 a bordo del trenino alla scoperta della foresta proibita. Ecco dove e come prenotare un viaggio sul treno di Harry Potter per la notte del 31 ottobre 2022.

Ti piacerebbe scoprire i segreti della saga di Harry Potter? Tra i 29 e il 31 ottobre 2022, in occasione di Halloween, hai l’opportunità di salire a bordo del treno Hogwarts Express per goderti un viaggio all’insegna della magia. Il tutto si svolgerà nella cornice di una Regione italiana.

Si parte con il tradizionale “Cappello Parlante”, per essere smistati nelle squadre sin dall’inizio; si prosegue poi con una serie di giochi, indovinelli, incantesimi tipici della saga, per arrivare infine alla vera e propria scuola di magia. Siete pronti a diventare dei maghetti?

L’appuntamento è alle ore 18 del 31 ottobre 2022 al binario 9¾, ma la prenotazione è obbligatoria: ecco come si svolge l’evento, qual è il programma, quanto costa e come prenotarsi.

Halloween 2022 sul treno di Harry Potter: riparte l’Hogwarts Express

L’appuntamento per tutti gli amanti di Harry Potter è per il prossimo 31 ottobre 2022, quando dal binario 9¾ partirà il magico treno Hogwarts Express, capitanato da Pomona Sprite e Bellatrix Lestrange.

Se hai tra 0 e 99 anni sei invitato alla magica notte di Halloween 2022 in tema Harry Potter: pozioni, segreti, anagrammi. Indovinelli, sfide nei due giorni dedicati al “Patronus”, ovvero tutti quegli animali magici che vengono evocati con l’incantesimo "Expecto Patronum" e che sono in grado di proteggere i maghetti dai dissennatori.

Non una sola giornata, ma un intero weekend da trascorrere alla scoperta dei sapori del bosco della Valle d'Aveto, cogliendo l’occasione per dormire in una cornice di fiaba.

Questo è il programma di Avventure Cittadine Genova e Genova Dreams per tutti gli amanti della saga di Harry Potter che intendono trascorrere una notte alternativa sull’unico treno Hogwarts Express disponibili in tutta Italia.

Halloween 2022 sul treno di Harry Potter: il programma

Il programma dell’evento è molto ricco e comprende più giornate, non soltanto il 31 ottobre 2022. Il treno di Harry Potter, l’Hogwarts Express riparte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 per portare i suoi passeggeri (maghetti e babbani) alla scoperta della foresta proibita del Lago delle Lame.

Un viaggio intorno al territorio “british” della Liguria per grandi e piccini appassionati della famosissima saga di Harry Potter.

Si entra nel vivo dell’avventura con il “Cappello Parlante” che smisterà i partecipanti tra Grifondoro, Serpeverede, Corvonero, Tassorosso. Seguiranno una serie di giochi, indovinelli, anagrammi dei mangiamorte; oltre a una buona infarinatura sugli incantesimi più conosciuti.

Il treno magico di Harry Potter inizia a percorrere alcuni dei luoghi più suggestivi della Liguria: tra i viadotti Rovena e Briscata, tra le verdi colline e i boschi misteriosi e oscuri. Non mancheranno le gallerie nella roccia e gli strapiombi sul mare: un percorso tutto da scoprire.

All’arrivo, tutti i partecipanti troveranno ad attenderli alcuni dei personaggi della nota saga di Harry Potter: la professoressa Pomona Sprite con la sua urlante mandragola, l’amatissimo Severus Piton, e non mancheranno nemmeno Minerva McGranitt, Mirtilla Malcontenta, Priscilla Corvonero, Sibilla Cooman, Ninfadora Tonks...

Treno di Harry Potter: quando e dove si parte

L’appuntamento da fissare sul calendario è per lunedì 31 ottobre alle ore 18, quando il treno Hogwarts Express di Harry Potter partirà dal binario 9¾ per il tradizionale “Dolcetto o scherzetto” che coinvolge i bambini, le famiglie, i giovani e le coppie.

Tutti gli appassionati della saga hanno l’opportunità di immergersi nelle scene del film e di conoscere tutti i partecipanti della saga stessa. Al contempo, ci sarà modo di scoprire il bellissimo paesaggio ligure che il treno attraverserà, fino al suo arrivo a destinazione.

E per chi intende trascorrere l’intero weekend immerso nella saga di Harry Potter, c’è la possibilità di partecipare alla cena del 29 e 30 ottobre 2022, con intrattenimento da parte di tutti i protagonisti della saga.

Meglio iniziare a ripassare gli incantesimi, preparare le bacchette e chiudere i bagagli: il viaggio alla scoperta di Harry Potter e i suoi segreti sta per cominciare.

Treno di Harry Potter: quanto costa? I prezzi per Halloween 2022

Chiarito il magico programma che attende famiglie, bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani, arriva il momento di mettere mano al portafogli: qual è il prezzo della magica notte di Halloween a bordo del treno di Harry Potter?

Per l’evento completo – comprensivo di cena, pernottamento, prima colazione e attività mattutine – i prezzi sono i seguenti:

Ragazzi dai 13 anni in su – 85 euro;

Bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni – 60 euro;

Bambini di 4-5 anni – 40 euro;

Bambini sotto i 4 anni gratis.

Per partecipare soltanto alla cena i prezzi sono i seguenti:

Ragazzi dai 13 anni in su – 35 euro;

Bambini e ragazzi sotto i 13 anni – 25 euro.

La prenotazione è obbligatoria; i bambini e ragazzi minorenni devono essere accompagnati da un adulto.

Treno di Harry Potter: come prenotarsi

Per assicurarsi un posto dul magico treno di Harry Potter in partenza dal binario 9¾ alle ore 18 di lunedì 31 ottobre 2022 è necessario effettuare la prenotazione con diversi giorni di anticipo. Ci sono solo pochi fortunati che potranno salire a bordo dell’Hogwarts Express nella notte più terrificante dell’anno.

Se hai tra 0 e 99 anni puoi prenotare il tuo osto sul treno di Harry Potter inviando un messaggio Whatsapp al numero 340 491 0024: nel testo dovrai inserire il tuo Nome e Cognome, il numero dei partecipanti e il nome dell’evento al quale hai deciso di partecipare.

Per rimanere aggiornato su qualsiasi modifica all’evento, per conoscere le ultime novità, e scoprire gli aggiornamenti in diretta puoi seguire il canale Telegram “avventurecittadine”, oppure mettere ‘Mi piace’ alla pagina Facebook ufficiale: Avventure Cittadine Genova.