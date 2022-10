In occasione di Halloween nei parchi tematici sono in programma iniziative da brivido per adulti e bambini. Tra un dolcetto e uno scherzetto, tra una zucca e una ragnatela numerosi gli appuntamenti di Halloween nei parchi della Penisola. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere da Mirabilandia a Gardaland.

Halloween, festa americana per eccellenza, rientra a pieno titolo tra le feste più amate da grandi e piccoli non soltanto in Italia ma in tutto il mondo.

Ecco perché tutti i parchi divertimento d’Italia si preparano con molto anticipo all’evento non lasciando nulla al caso. La maggior parte dei parchi tematici hanno nella loro offerta una casa horror e quindi è molto facile per le strutture realizzare giornate dedicata alla tenebrosa e divertente festa di Halloween.

Allora, qual è il modo migliore per passare una giornata spensierata per grandi e piccini se non trascorrerla in un parco divertimenti dove l’atmosfera si trasforma grazie al giusto mix tra horror e divertimento?

In Italia e in Europa l’offerta è molto ampia. Ecco per voi una lista dei parchi tematici dove si festeggerà la notte più paurosa dell’anno.

Halloween con i bambini: i migliori parchi divertimento da Mirabilandia a Gardaland

Se volete festeggiare Halloween, ecco una lista dei parchi divertimento italiani che hanno previsto serate a tema o addirittura giornate intere dedicate ad Halloween e dove è garantito divertimento con un pizzico di paura.

Gardaland, Mirabilandia, Leolandia, Rainbow Magicland, Cinecittà World, Miragica e Fiabilandia: sono solo alcuni dei parchi divertimento dove zombie e vampiri vi attendono.

A Gardaland, ad esempio, Halloween ha già preso il via dal 7 ottobre e per tutti i week end successivi si festeggerà fino al 6 novembre.

Nel parco più famoso d’Italia, si aggirano mostri, zombie e vampiri che si incontreranno tutti nella serata del 31 ottobre nel Gardaland Halloween Party 2022, un evento mostruoso che animerà il parco tra un dolcetto e uno scherzetto.

Molto simile il programma previsto a Mirabilandia, dove mostri e fantasmi si aggirano già dal 1° ottobre e fino al 1° novembre.

Numerose le iniziative proposte per grandi e bambini, con allestimenti dedicati e spettacoli a tema. Ad attendere i più grandi c’è il tunnel Horror e l’Halloween Horror Festival, la più grande festa in maschera d’Italia.

Halloween 2022, ecco le altre proposte spettrali dove divertirsi nella notte più horror dell’anno

Sei nella capitale e cerchi vampiri e zombie? Allora il posto giusto è Rainbow MagicLan.

Al Parco divertimenti di Roma, zucche, fantasmi e streghe sono pronte già dall’8 ottobre e fino alla notte più paurosa dell’anno, quella del 31 ottobre.

Previsti una serie di appuntamenti all’insegna della paura e dell’horror, tra i quali la street animation funerea e tunnel dell’orrore. Il 29, 30 e 31 ottobre il Parco sarà aperto fino alle 2 di notte per un susseguirsi di eventi e spettacoli mostruosi.

Anche Cinecittà World è pronto ad accogliere grandi e bambini per Halloween. Il parco tematico dedicato al cinema e alla Tv di Roma vi aspetta per farvi entrare nel set del “Il risveglio dei morti viventi”.

I più coraggiosi potranno entrare nella Horror House e magari fare un giro sulla montagna russa infernale “Inferno”.

E se vi piace il mare e volete provare qualcosa di pauroso vi consigliamo una visitina al U571 Erotika, il sottomarino infestato da fantasmi e vampiri.

Per i bambini c’è “Il Bosco Stregato” e il trucca Bimbi Horror. Eventi conclusivi per i festeggiamenti le Halloween Nights del 29, 30 e 31 ottobre con il Parco aperto fino a notte fonda.

A Bergamo invece, al parco divertimento Leolandia, i festeggiamenti hanno avuto inizio il 1° ottobre e si protrarranno fino al 7 novembre.

Tra zucche giganti, streghe, ragni e pipistrelli grandi e bambini potranno scoprire il Festival delle Scope Magiche, dove si incontreranno le scope incantate di tutto il mondo.