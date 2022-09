Pochissimi conoscono questo fantastico trucco che ti permette di viaggiare gratis in tutto il mondo, in qualsiasi momento dell'anno e per tutto il tempo che vuoi: ecco cos'è e come funziona l'Home exchange.

Desideri viaggiare in tutto il mondo e risparmiare sulle spese di alloggio? In periodo di forti rincari, è importante fare le scelte giuste: perché rinunciare a un viaggio quando puoi spendere zero euro e goderti qualche giorno di relax?

Forse non conosci questo trucco che ti permette di viaggiare gratis in qualsiasi luogo del mondo e in qualsiasi periodo dell’anno, pagando soltanto le spese di trasporto. Una specie di scambio gratuito di ospitalità tra persone provenienti da tutto il mondo, tramite la piattaforma garantita e sicura Home exchange.

Cerchiamo di capire come funziona l’Home exchange e qual è il trucco per viaggiare gratis in tutto il mondo di cui tutti si stanno innamorando. E tu lo conoscevi già?

Home exchange: il trucco per viaggiare gratis in tutto il mondo

Fiducia, autenticità e ospitalità gratuita: sono queste le colonne portanti del progetto “Home exchange”, una comunità composta da più di 450.000 membri sparsi in 159 Paesi diversi.

Come dice la parola stessa, “Home exchange” è uno scambia di casa, ovvero la possibilità di spostarsi e viaggiare gratis in tutto il mondo godendo di ospitalità gratuita.

Rispetto all’house sitting, in questo caso non dovrai occuparti delle faccende domestiche nella casa in cui sei ospite, ma potrai goderti il relax e il luogo di villeggiatura dei tuoi sogni. Che si tratti di mare, montagna, lago o città, in Italia o all’estero, hai la possibilità di scambiare la tua casa con quella di altre persone in altri Paesi del mondo per un certo periodo.

Grazie al progetto “Home exchange” puoi metterti in contatto con persone provenienti da ogni parte del mondo ed essere accolto in un’abitazione dotata di ogni comfort, lontano dal caos turistico e dall’affollamento dell’alta stagione.

Il tutto avviene tramite scambio: tu ottieni questa casa per un certo periodo, ma offri al tempo stesso la tua abitazione ad altre persone.

Come funziona Home exchange

Come funziona lo scambio di ospitalità offerto da Home exchange e perché è così conveniente?

Lo scambio di ospitalità totalmente gratuito può avvenire in due modi diversi:

Scambio reciproco;

Scambio non reciproco.

Come si può intuire, lo scambio reciproco prevede lo scambio della propria abitazione con un’altra per un certo periodo, che può coincidere o meno. Per esempio, David scambia la sua casa con Frank; Frank ottiene la casa di David.

Lo scambio non reciproco, invece, avviene quando una persona decide di scambiare la propria casa a un’altra, che però non è interessata alla reciprocità: in tal caso si ricevono dei GuestPoints da spendere soggiornando nella casa di qualcun altro a propria scelta.

Riprendendo l’esempio di cui sopra: David scambia la casa con Frank, ma Frank (anziché andare in quella di David) la scambia con Mike. Frank ottiene quindi i GuestPoints da spendere per organizzare la prossima vacanza.

Un meccanismo che non prevede alcun pagamento in denaro: l’unica valuta che sarà utilizzata sono i GuestPoints (che ti saranno regalati anche in fase di registrazione).

Come partecipare allo scambio

Il meccanismo dello scambio casa e ospitalità offerto da Home Exchange può sembrare complesso, ma in realtà è più semplice di quanto si creda.

Per partecipare allo scambio e iniziare a viaggiare gratis in tutto il mondo grazie all’ospitalità e alla fiducia delle altre persone, occorre iscriversi sul sito web di Home Exchange.

Subito dopo l’iscrizione ti verranno regalati dei GuestPoints iniziali e potrai cominciare a inserire delle foto della tua abitazione corredate da opportune descrizioni degli spazi e dell’ambiente.

A questo punto sei pronto per spulciare le diverse offerte presenti sulla piattaforma per scegliere il luogo dei tuoi sogni e iniziare a viaggiare gratis. Ricorda che è importantissimo dialogare tra utenti: l’obiettivo dell’iniziativa è anche quello di favorire le relazioni tra le persone.

Ogni annuncio riporta il prezzo (espresso in GuestPoints) di ogni singola notte presso quella abitazione, oltre alle recensioni degli ospiti che vi hanno alloggiato, il profilo dell’ospitante e il numero di scambi già effettuati.

Home exchange: come fare per viaggiare gratis per sempre

Se vuoi ottenere un numero di scambi illimitati senza preoccuparti di accumulare GuestPoints, invece, dovrai abbonarti ad Home exchange pagando una somma di denaro alla piattaforma.

L’abbonamento annuale ad Home exchange costa 130 euro, ma include una serie di servizi interessanti (oltre a scambi illimitati):

protezione in caso di danni materiali;

accesso ai gruppi Facebook riservati agli abbonati;

possibilità di ricevere gratis il secondo abbonamento annuale nel caso in cui nel corso del primo anno tu non abbia trovato lo scambio che cercavi.

Il costo di 130 euro per un abbonamento annuale include la possibilità di effettuare scambi illimitati in tutto il mondo per un intero anno, quando e dove vuoi, risparmiando notevolmente sui costi dell’alloggia. Solitamente, infatti, con questa cifra si riescono a trascorrere pochi giorni in hotel nella bassa stagione.

Un’occasione davvero unica e imperdibile: che cosa stai aspettando? Inizia a viaggiare gratis con Home exchange.