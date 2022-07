Il famoso “effetto Chiara Ferragni” sta funzionando anche per la piccola isola definita la “Capri della Grecia”. Cosa vedere a Hydra, le spiagge più belle e come raggiungerla.

Stanno spopolando sul web le foto in costume di Chiara Ferragni, in vacanza in Grecia, precisamente nella piccolissima isola di Hydra o Idra. Se per noi "comuni mortali” è una poco conosciuta, per i vip è una tappa obbligatoria, per questo molti la paragonano a Capri.

L’effetto Ferragni, anche questa volta, si è fatto sentire: boom di prenotazioni per trascorrere una settimana di vacanza o un weekend in questa tranquilla ed esclusiva location. A convincere l'imprenditrice digitale le spiagge bellissime e incontaminate, il silenzio e l’autenticità dell'atmosfera. Scopriamo di più su questa meta estiva, come arrivare e cosa si può visitare durante il soggiorno.

Idra (o “Hydra”, in greco) dove si trova e coma raggiungere l’isola

La Grecia vera, quella dove si gusta la feta e la salsa tzatziki, non si trova certamente a Mykonos o a Zante, isole ormai prese d'assalto dal turismo di massa. Invece la si può trovare a Idra o Hydra, dove molti personaggi di Hollywood e anche la nostrana Chiara Ferragni trascorrono le loro vacanze.

Questa piccola isola si trova nel Golfo di Saronico, non lontana dalla capitale, ma non è raggiungibile con l'aereo. Per visitarla, infatti, l’unico modo è imbarcarsi su una nave o un aliscafo dal Porto del Pireo di Atene (il viaggio dura circa 1h e mezza). In alternativa, si possono prenotare le piccole imbarcazioni in partenza dalle isole Spetsese e Poros. Il territorio si estende per 23 km in lunghezza e 6 in larghezza, non sono permesse le automobili, e ci si può spostare unicamente a piedi, in bicicletta, o - come da tradizione - in groppa a un asino.

Cosa vedere sull’isola e spiagge più belle

La piccolissima lingua di terra è tra le più rinomate della Grecia, infatti a differenza delle altre località, è decisamente più costosa. Il motivo risiede nell'autenticità dei luoghi e dei panorami: ad Hydra non ci sono macchine, si cammina a piedi e il mare è incontaminato. Sicuramente è una meta adatta a un turista che non ama il caos, i locali e la musica ad alto volume. Super consigliata, invece, per chi è alla ricerca di silenzio e tranquillità. Nonostante le dimensioni (basti pensare che conta soltanto 2.719 abitanti residenti) ci sono diverse cose da vendere:

Dormizion Bastioni

Agia Efpraxia

Accademia Nazionale Marina Mercantile

Quartiere di Kiafa

Chiesa del Prophet Elias

Isola di Dokos

Casa di Koundouriotis

Per quanto riguarda le spiagge, ce ne sono sia di attrezzate che di libere e per tutti i gusti: sassose o sabbiose. Le più belle e famose sono 5:

bisti beach mandraki beach

vlychos beach

agios nikolaos beach

avlaki beac

Dove alloggiare e quanto costa

L’isola offre una discreta offerta tra hotel, villaggi e appartamenti privati. Si tratta di una meta adatta sia a chi viaggia con bambini piccoli, che in coppia o in solitaria. Ma attenzione ai costi: da sempre è considerata una meta da vip. Per questo i prezzi, sia del soggiorno che della vita, sono piuttosto elevati (non a caso è chiamata la “Capri della Grecia"). Chi desidera soggiornare sull’isola senza spendere una fortuna dovrebbe prenotare con largo anticipo o evitare i periodi di alta stagione.