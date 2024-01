I Fantastici 5, ecco le location da sogno in cui è stata girata la fiction con Raoul Bova

I Fantastici 5 racconta la dedizione, l'attività sportiva e le difficoltà di un gruppo di atleti disabili della Società Sportiva di atletica leggera Nova Lux e del loro allenatore Riccardo Bramanti, interpretato dal celebre attore Raoul Bova. Riccardo Bramanti dovrà allenare 4 velocisti in vista degli Europei fissati 4 mesi più in là. La serie televisiva è stata registrata tra Roma e Formello. Vediamo nel dettaglio le location de I Fantastici 5, la nuova serie televisiva targata Mediaset.

I Fantastici 5, le particolari location scelte per la serie televisiva

La trama di "I Fantastici 5" si snoda nell'arco di 4 puntate (divise in 8 episodi totali) evracconta la storia di 4 atleti che puntano a partecipare alla Paraolimpiadi.

Tra questi c'è Christian, che è sulla sedia a rotelle ed è il capitano della squadra, Elia, che ha difficoltà neuronali legate al movimento, Marzia, atleta cieca, e Laura, a cui è stata amputata una gamba.

La serie televisiva è stata girata in numerose location. In particolare:

1. Formello: comune italiano in provincia di Roma, si tratta della città etrusca più vicina alla Capitale. Gran parte del paesaggio è costituito da fossi e boschi che ospitano numerose specie animali, anche rare. Proprio a Formello, in occasione della realizzazione della serie televisiva "I Fantastici 5", è stato potenziato il polo produttivo, inaugurando il Teatro 5. Si tratta di un nuovo teatro di prosa di 1.150 mq, che ha ospitato la registrazione della serie. 2. Ancona: città che più di tutte fa da sfondo alla serie televisiva, con molteplici location outdoor e indoor.

Tra queste spicca il Passetto, uno stabilimento balneare così chiamato perché indica la via più breve di accesso al mare. Inoltre, nella serie televisiva si intravedono la Cattedrale di San Ciriaco e Portonovo, noto centro turistico, balneare e artistico.

Location principale della fiction è però il Palaindoor, dove si allena regolarmente il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi. Non solo Ancona: il set è stato allestito anche in altri luoghi altrettanto significativi del territorio marchigiano, come Numana e Ascoli Piceno.

Dove vedere I Fantastici 5: tra diretta e streaming

La partenza della nuova serie tv Mediaset targata Lux Video è disponibile su Canale 5 ogni mercoledì in prima serata, a partire dal 17 gennaio e per un totale di 4 serate, con 8 puntate totali da 50 minuti ciascuna.

Per chi si perdesse la messa in onda sul piccolo schermo, la fiction con Raoul Bova è disponibile anche online. Infatti, ciascun episodio è reperibile anche su Mediaset Infinity.

Si potrà accedere al sito o all'applicazione gratuitamente, recuperando così le puntate trasmesse in diretta su Canale 5.

