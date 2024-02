I p' me tu p' te, il video della canzone di Geolier: ecco dove è stato girato

Dove è stato girato il video della canzone I p' me tu p' te di Geolier? Il rapper, ovviamente, non poteva che scegliere la sua Napoli.

I p' me tu p' te di Geolier, il video: dove è stato girato?

Il video della canzone I p' me tu p' te di Geolier è diretto da Davide Vicari con set design di Serena Agneti ed è stato girato a Napoli. Al centro della scena ci sono due protagonisti speciali, che il grande pubblico ha imparato ad amare in Mare Fuori. Stiamo parlando di Maria Esposito, che nella serie tv Rai interpreta Rosa Ricci, e Artem Tkachuk, che presta il volto a Pino o' pazz.

Considerando che I p' me tu p' te è una canzone che racconta una relazione tossica, l'ambientazione del video non poteva che unire il sacro e profano. E' stato girato a Napoli: la parte che riguarda Maria e Artem in zone di periferia, probabilmente nei pressi delle Vele di Scampia, mentre le scene in cui compare Geolier vedono come location la chiesa all'interno dell’ex base NATO del capoluogo campano. Il maxi edificio di Bagnoli era destinato, in un primo momento, ad accogliere i bambini meno abbienti. In seguito, è diventato un centro militare.

Inoltre, alcuni momenti sono stati girati all'interno di quello che sembra un capannone, o comunque una costruzione industriale. Il fatto che Geolier abbia scelto di cantare I p' me tu p' te all'interno di una chiesa non è casuale. Così come non lo è il fatto che la sua immagine, quasi sacra, si accavalli alla relazione tossica dei due protagonisti.

I p' me tu p' te di Geolier: la macchina del video in mostra a Scampia

Sul finale del video di I p' me tu p' te di Geolier, i due protagonisti Maria e Artem sono alla guida di una macchina grigia, una BMW. Il viaggio è ad alta velocità e l'epilogo sembra già scritto. La corsa finisce con la vettura che si capovolge, mentre sullo schermo compare la scritta: "L’amore vero è pace. Non tormento".

La macchina utilizzata nel filmato è comparsa in Piazza Ciro Esposito, a Scampia, dopo la prima esibizione di Geolier al Festival di Sanremo 2024. Con lo scopo di dare sostengo al rapper durante la gara canora nella città dei fiori, resterà in mostra fino al 12 febbraio 2024. Nello specifico, la vettura si trova sulla quinta delle Vele.