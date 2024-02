Dove è stato girato il video di "In Italia 2024" di Fabri Fibra? Ecco tutte le location

Fabri Fibra torna con una nuova versione di “In Italia”, in collaborazione con Emma Marrone e Baby Gang. Il brano affronta alcune delle più importanti questioni sociali del nostro Paese.

Immigrazione, discriminazione, invidia sociale e guerra in Medio Oriente sono alcuni dei temi che emergono nel remake di "In Italia" di Fabri Fibra, brano che era stato pubblicato per la prima volta nel 2007, per poi raggiungere il successo l'anno successivo con una nuova versione cantata insieme a Gianna Nannini.

Ora un'altra novità: le strofe intonate dalla Nannini spettano questa volta a Emma Marrone, mentre le strofe rap se le spartiscono Fabri Fibra e Baby Gang. Il video, girato completamente in bianco e nero, mostra scene ambientate in diverse località del Paese. Scopriamo quindi quali sono le location del video "In Italia 2024" di Fabri Fibra.

Sommario:

1. Fabri Fibra torna con "In Italia 2024": ecco le location del video 2. Che cosa è successo a Baby Gang?

Fabri Fibra torna con "In Italia 2024": ecco le location del video

La versione di "In Italia" del 2008 è parte della storia più recente della musica italiana. Con questo pezzo, infatti, Fabri Fibra ha contribuito a portare il genere rap nel mainstream italiano.

Gianna Nannini qualche anno fa affermava che il brano "è sempre attuale". In effetti, Fibra è riuscito ad aggiornarlo e adattarlo perfettamente alla nostra più stretta attualità. Per esempio, Baby Gang canta di immigrazione, di gente che ti rapina in giacca e cravatta, e di "fascisti al comando", mentre Fibra parla di guerra e nomina Stefano Cucchi.

Nel video, in cui compare anche la sorella del sopracitato, appaiono diversi luoghi del Nord Italia. Ecco quali sono alcune delle location in cui è stato girato il videoclip ufficiale.

1. Milano

Nel videoclip possiamo notare diversi elementi appartenenti al capoluogo meneghino: il Duomo, i grattacieli, una fermata della metropolitana e le lanterne cinesi di Paolo Sarpi. Presumibilmente, anche le scene in cui Fibra canta in cima a un palazzo sono state girate nella città.

2. Genova

Alcune delle persone ritratte nel video si trovano in una località portuale. In particolare, proprio all'inizio, due ragazzi sono raffigurati mentre guardano le onde del mare. Si tratta di Genova, città che ospita il più importante porto d'Italia. Inoltre, ci sono diverse immagini di un acquario, che potrebbe essere proprio quello del capoluogo ligure.

3. Il cimitero di Busto Arsizio

Le parti che vedono Emma come protagonista sono state girate nel cimitero di Busto Arsizio, comune in provincia di Varese. La scelta del cimitero parrebbe essere legata al testo della canzone. Infatti, in un passaggio troviamo le parole "sei nato e morto qua"

Dall'altro lato, la decisione di girare in questo luogo potrebbe essere motivata anche dal fascino che esso suscita. Il cimitero nel 1970 ha subito degli ampliamenti e l’allora capo dell’ufficio tecnico di palazzo Gilardoni, l’architetto Luigi Ciapparella, ha deciso di optare per lo stile brutalista, che rende l'ambiente molto peculiare.

Che cosa è successo a Baby Gang?

Il rapper che ha collaborato alla nuovissima versione di "In Italia" nel video appare all'interno di un'abitazione, presumibilmente proprio la sua.

Al momento Baby Gang, nome d'arte del rapper di 22 anni Zaccaria Mauhib, è ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il trapper, coinvolto in una rissa in Corso Como a Milano nel 2022, avrebbe sparato a un suo amico, rimasto ferito con un colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra.