Nel cuore del lago Maggiore c'è una meta cool amata anche dagli stilisti: come arrivare?

Tra Stresa e Verbania, sul Lago Maggiore, sorge l'arcipelago delle isole Borromee: ecco come arrivare all'isola Bella e cosa vedere.

L'isola Bella è una delle perle del Lago Maggiore: situata all'interno dell'arcipelago delle isola Borromee, è particolarmente famosa per il suo magnifico Palazzo Borromeo, risalente al 1600.

Ecco come arrivare sull'isola Bella e cosa vedere in questo meraviglioso luogo.

Come raggiungere l'isola Bella

Per raggiungere l'isola Bella sul Lago Maggiore in auto basta seguire le indicazioni per Stresa: prendendo l'autostrada dei Laghi, procedere verso Gravellona Toce e uscire a Carpugnino.

Una volta raggiunta Stresa, che è uno dei borghi più belli sul Lago Maggiore, è possibile parcheggiare in Piazza Marconi e proseguire a piedi.

Per arrivare sull'isola Bella, che si trova all'interno dell'arcipelago delle isole Borromee, occorre prendere il traghetto, pagando il rispettivo biglietto.

Lago Maggiore, cosa vedere sull'isola Bella

Ciò che spicca sull'isola Bella è sicuramente il Palazzo Borromeo: costruito nel 1632, fungeva da residenza estiva per l'omonima famiglia e ad oggi rappresenta un vero e proprio capolavoro d'architettura e ingegneria urbanistica. Con il suo meraviglioso e immenso giardino, perfettamente curato nei minimi dettagli, il Palazzo è uno dei più belli al mondo.

Sviluppato su due piani, il palazzo culmina con una copertura a cupola: all'interno, invece, custodisce una serie di affreschi, stucchi e marmi suddivisi nelle 20 sale tra cui spiccano la Sala del Trono, la Sala della Regina, la sala di Napoleone

Particolarmente interessante è anche la Galleria Berthier, al cui interno è possibile ammirare un grande mosaico composto da oltre 130 quadri in stile barocco, oltre a numerose copie di grandi maestri come Raffaello, Tiziano, Correggio e Guido Reni.

Nei pressi del giardino, si possono ammirare stanze simili a grotte, decorate con ciottoli, madreperle, schegge di tufo, stucchi e marmi illuminati da luce naturale. Solitamente in questa zona gli artisti si intrattenevano per rilassarsi e godersi la frescura del luogo.

I giardini dell'Isola Bella

Oltre al magnifico Palazzo Borromeo, l'isola Bella è famosissima per i suoi meravigliosi giardini: sin dal traghetto non si possono non notare i dieci terrazzamenti che fanno somigliare l'isola a una grande nave da crociera.

Non appena entrati sui giardini dell'isola, incontriamo il Teatro Massimo, un imponente anfiteatro con terrazze, scalinate, statue e obelischi circondati da piante e fiori. A sormontare il tetto del teatro c'è un unicorno, simbolo della famiglia Borromeo.

Dalla parte opposta al teatro, invece, incontriamo il Giardino dell’Amore, dove possiamo percorrere una sorta di labirinto caratterizzato da basse siepi e da una fontana centrale.

infine, interessante da vedere è anche la Serra Elisa, che un tempo era il giardino d’inverno, mentre ad oggi è l'ambiente ideale per ospitare una serie di piante provenienti da tutto il mondo.

La storia dell'isola Bella

Originariamente chiamata "isola Inferiore", l'isola Bella era un tempo una zona semi deserta, abitata solo da pochi pescatori che avevano delle umili case.

Nel 1500 Cesare Borromeo - già proprietario dell'Isola Madre, sempre tra le Borromee - acquistò l'isola, mentre Carlo Borromeo III ne modificò il nome in Isola Isabella, in onore della moglie Isabella D'Adda. l nome venne poi semplificato in Isola Bella.

Sempre in quel periodo, nel corso delle "Grande Peste" narrata da Manzoni ne "I Promessi Sposi", i proprietari resero quest'isola un vero e proprio gioiello, migliorando le strade, le case e i palazzi.

Nel 1632, infine, iniziò la costruzione del meraviglioso Palazzo Borromeo, circondato da un giardino immenso e perfettamente curato: ad oggi la struttura è una delle più belle d'Europa.