L'isola dei senza colore è, senza ombra di dubbio, uno dei posti più particolari del mondo. Parte della sua popolazione, infatti, ha una malattia genetica molto rara, dovuta probabilmente ad un tifone del Settecento. Vediamo dove si trova e perché si chiama così.

Isola dei senza colore: dove si trova e perché si chiama così

Se non avete mai sentito parlare dell'isola dei senza colore siete ancora in tempo per recuperare e, magari, progettare in viaggio. Questo posto magnifico ha questo soprannome così strano perché buona parte della sua popolazione soffre di una malattia genetica molto rara che impedisce di distinguere le varie tonalità. Sembra che la patologia si sia diffusa a causa di un tifone del Settecento. Non a caso, gli abitanti e lo stesso luogo che li ha visti nascere sono costantemente studiati da genetisti e neurologi di tutto il mondo. Non solo, anche i fotografi amano immortalarli. Ma come si chiama l'isola dei senza colore o dei daltonici?

Il suo nome è Pingelap ed è situata nell'Oceano Pacifico. L'atollo fa parte di Pohnpei, uno dei quattro territori che compongono gli Stati Federati di Micronesia, ed è l’unico abitato dello stato. Si trova a più di 2 mila chilometri a nord-est della Papua Nuova Guinea e occupa una superficie di circa 1,8 chilometri quadrati. Al momento, l'isola dei senza colore è abitata da 250 persone e gli affetti da acromatopsia completa sono tra il 4 e il 10%.

Questo difetto della vista, oltre a non consentire la distinzione dei colori, fa vedere molto male, specialmente da lontano. Ad accorgersi per primo di questa malattia e a dare il soprannome all'atollo è stato il neurologo britannico Oliver Sacks.

Pingelap: l'isola dei senza colore e il tifone del Settecento

Stando a quanto ricostruito dagli etnografi, l'isola dei senza colore è stata investita da un terribile tifone nel 1775. La popolazione venne decimata. Restarono in vita solo una ventina di persone, tra cui il re Mwahuele. Nei geni di quest'ultimo c'era il raro gene collegato all’acromatopsia, che ovviamente è stato trasmesso ai suoi figli ed è arrivato fino ai nostri giorni.

Ad oggi, l'acromatopsia colpisce una persona ogni 33mila individui. A Pingelap sembra che un terzo degli abitanti sia portatore sano della malattia. Quest'ultima, oltre a impedire di distinguere i colori, comporta una maggiore sensibilità alla luce e un movimento involontario di uno o di entrambi gli occhi per distinguere gli oggetti. La visione del mondo, quindi, appare in varie tonalità di grigio, in una scala tra il bianco e il nero.

La fotografa belga Sanne De Wilde ha realizzato un servizio per dare l’idea di come percepiscono i colori gli abitanti di Pingelap. La popolazione le ha riferito di "percepire" il rosso e le sue sfumature più di altre tonalità, motivo per cui ha scattato le istantanee usando una fotocamera digitale a infrarossi. E' per questo che molte immagini dell'isola dei senza colore sono sul rosa.