Un viaggio alle Isole Faroe è il sogno di molti appassionati di paesaggi e cultura nordica, ma qual è il periodo migliore per visitare queste remote isole, e quanto costa? Ecco i prezzi che si spendono in media per voli, alloggio e noleggio auto.

Splendide isole del Regno di Danimarca, le isole Faroe (Fær Øer, per la verità) sono una meta di nicchia per il turismo italiano.

Complici la difficoltà di arrivo e i costi, molto spesso le isole Faroe restano un miraggio per tutti quei viaggiatori attratti dalla bellezza degli sconfinati paesaggi nordici.

In questa guida di viaggio, vorremmo rivelarvi di più sul periodo giusto per andare a visitare le Isole Faroe e soprattutto darvi un'idea dei costi che andreste a sostenere.

Quando andare alle Isole Faroe: scopriamo il periodo dell'anno più adatto

Pur essendo parte della Danimarca, le Isole Faroe si trovano proprio al centro di un triangolo di mare condiviso da Regno Unito, Norvegia e Islanda.

Ci troviamo dunque piuttosto a nord, in un luogo in cui l'inverno è piuttosto lungo. Ha infatti inizio verso metà novembre e dura fino a metà aprile. Per la verità, non è nemmeno troppo freddo, complice l'influenza oceanica, con temperature che si attestano un po' sotto o sopra lo zero.

Quello che però cambia è la durata del giorno e della notte. D'inverno alle Faroe il sole tramonta molto presto, concedendo poca luce per le attività all'aperto. Si parla di un'alba alle 09:53 il giorno 23 dicembre e di un tramonto alle 14.59 il 17 dicembre.

Insomma, se vogliamo godere di un clima più caldo (sui 10/15 gradi dell'estate) e di giornate più lunghe, è necessario considerare di viaggiare in estate. Da Giugno ad Agosto, infatti, oltre ad avere a disposizione più ore di luce, il meteo è generalmente meno piovoso rispetto ad altri periodi dell'anno.

Quanto costa andare a visitare le Isole Faroe? Vediamo i principali costi del viaggio

Non è certamente facile rispondere a questa domanda, perché molto dipende dallo stile che si vuole dare al proprio viaggio, dal periodo e dalla durata, nonché da quanto in anticipo si riesce a prenotare.

Insomma, sono moltissime le variabili che concorrono al prezzo finale.

Oltre a queste considerazioni generali, comunque un viaggio alle Isole Faroe, per quanto si riesca a fare attenzione al proprio budget finale, non è un viaggio tra i più economici. A dispetto dei costi, che sono soprattutto misurati nel trasporto per arrivare fino alle isole, le attività all'aperto che qui si possono fare sono generalmente gratuite.

il costo dei voli

Quella dei voli è la parte che più incide sulla spesa finale del viaggio.

Infatti, come saprete, non esistono voli diretti da e per le Isole Faroe. Sarà infatti assai probabile dover fare uno o più scali, specialmente a Copenhagen.

Per il collegamento tra la capitale danese e le isole Faroe è a disposizione la Atlantic Airways, compagnia di bandiera delle isole, che serve quotidianamente Copenhagen, e da due a cinque volte alla settimana la città di Billund, sempre in Danimarca.

Ci sono poi voli diretti dalla Gran Bretagna, dall'Islanda, dalla Norvegia e persino dalla Spagna.

Quello che però è certo è che, al di là delle offerte che propongono le low cost, un volo per le Faroe costerà tra i 250/300 euro in bassa stagione fino ad arrivare ai 600/700 euro in alta stagione (tariffe a persona andata e ritorno).

il costo degli alloggi

In questo caso la variabile del prezzo è piuttosto sostanziosa, in quanto c'è una differenza piuttosto importante rispetto al tipo di alloggio che si decide di prendere.

In effetti, se nel capoluogo delle Faroe, Torshavn, c'è più scelta e quindi anche i prezzi possono essere più variabili, quando si accede a zone meno frequentate, la possibilità di scegliere si riduce drasticamente e, con essa, anche la possibilità di accedere a cifre più modeste.

Dunque, a Torshavn, più o meno, una camera doppia standard in un hotel 3 stelle potrebbe costare anche meno di 130 euro a notte, mentre in altre zone delle Faroe sarà assai probabile spendere di più.

Quello che possiamo suggerire è di valutare l'affitto di un appartamento con cucina, in modo da essere indipendenti anche dal punto di vista dei pasti (non sempre si troverà grande abbondanza di ristoranti).

Infine, viaggiando in ostello in camera multipla condivisa, sarà sicuramente possibile risparmiare (circa 30/50 euro a notte a persona).

il costo degli autobus o del noleggio auto

Molte persone scelgono il noleggio auto per visitare le Faroe in quanto dà la possibilità di vivere un viaggio in piena libertà.

Per la verità, però, anche i mezzi pubblici sono piuttosto efficienti, anche se non troppo frequenti. Inoltre, le Faroe mettono anche a disposizione un pass turistico per accedere illimitatamente agli autobus che percorrono le isole. Si tratta di circa 90 euro a persona per 4 giorni.

All'interno del capoluogo Torshavn, inoltre, i mezzi pubblici sono gratuiti. Pertanto sarà possibile fare il pass solo per i giorni in cui si visiterà il resto delle isole.

Un noleggio auto, invece, parte all'incirca da 100 euro al giorno per una macchina standard, cui bisognerà aggiungere il costo del carburante, che normalmente non ha un costo troppo esoso. Oltretutto, viste le dimensioni contenute, probabilmente basterà un solo pieno.

Come poi annunciavamo all'inizio, è assai probabile che non dobbiate spendere molto in escursioni, in quanto la maggior parte sono giri in bici o trekking. Solo le scogliere di Vestmanna si raggiungono in barca con un'escursione che, naturalmente, è a pagamento (circa 15 euro a persona).

