Queste isole sono più belle delle Maldive e costano persino la metà: ecco come arrivare

Molte persone sognano di andare alle Maldive almeno una volta nella vita, ma non tutti sanno che esistono delle isole più belle e meno costose: stiamo parlando delle magnifiche isole Karimunjawa, un vero e proprio paradiso ad occhi aperti.

Ecco come raggiungere le isole Karimunjawa e come organizzare un viaggio alla scoperta di questo magnifico luogo.

Meglio delle Maldive, ecco come raggiungere le isole Karimunjawa

Spiaggia bianca e acqua cristallina: non siamo alle Maldive, ma in un luogo più bello e meno costoso, le isole Karimunjawa.

Mentre una vacanza alle Maldive è ormai scontata e troppo turistica, scegliere questo meraviglioso arcipelago può essere la soluzione ideale per rilassarsi e godersi la tranquillità del luogo. Decisamente meno turistico, questo arcipelago si trova a nord dell'isola di Giava, in Indonesia.

Come raggiungere le isole Karimunjawa? Il metodo più semplice e veloce è prendere il traghetto della compagnia Express Bahari, che parte dal porto di Jepara o da quello di Semarang e porta sull’isola principale, Pulau Karimundjawa.

I mesi migliori per raggiungere queste isole vanno da maggio a ottobre, quando il clima è caldo, ma leggermente ventilato e piacevole.

Isole Karimunjawa, le spiagge più belle da vedere

Una volta arrivati sull'isola, il modo migliore per spostarsi è noleggiare uno scooter: così facendo potrete scoprire tutte le spiagge più belle e godervi la vacanza all'insegna dell'avventura.

Non perdetevi la visita alle spiagge di Sunset Beach e Annora, entrambe raggiungibili con 10 o 20 minuti di scooter.

A Sunset Beach lo scenario è davvero simile a quello delle Maldive: la spiaggia bianca, il mare cristallino e la barriera corallina che inizia a meno di 10 metri dalla spiaggia. All'ingresso della spiaggia si trova anche uno dei tipici locali dove mangiare in tranquillità: i famosi warung.

Durante la vostra vacanza alle isole Karimunjawa, potete anche riservare alcuni giorni per le escursioni alle isole vicine: percorrendo il mare di Giava avrete modo di scoprire la bellezza del territorio ed entrare in contatto con la natura. Inoltre, le spiagge che visiterete vi lasceranno sicuramente a bocca aperta.

Quanto costa un viaggio nelle isole Karimunjawa

Ma quanto costa un viaggio nelle isole Karimunjawa? Sicuramente i prezzi sono più bassi rispetti a quelli delle Maldive e l'esperienza è certamente rilassante e unica nel suo genere. Potrebbe inserire il luogo tra le mete esotiche low cost più belle da vedere nel mondo.

L'arcipelago è composto da 27 isole, la maggior parte delle quali sono disabitate. Solo in due isole si trovano degli alloggi turistici: una è a Pulau Menyawakan, dove si trova il bellissimo Kura Kura Resort, l’altra è l’isola Pulau Karimundjawa, dove si trovano tutte le strutture più accessibili.

Per quanto riguarda il biglietto aereo per Giacarta, i pezzi variano tra i 500 e i 700 euro, in base all'aeroporto di partenza e al periodo di prenotazione. La navigazione in traghetto per raggiungere le isole, invece, costa circa 32 euro, mentre il noleggio dello scooter sull'isola arriva a costare 27 euro a settimana.

Una volta arrivati sull'isola, invece, rimarrete sbalorditi dai prezzi particolarmente economici: un alloggio ha un prezzo variabile dai 9 ai 15 euro a notte (ricordando che gli standard del posto sono particolarmente bassi), mentre il pesce fresco costa dai 2 ai 15 euro.