Kaos arriva su Netflix: ecco tutte le location della dark comedy mitologica

Quali sono le location di Kaos? La nuova serie tv Netflix non presenta solo un cast stellare, ma anche ambientazioni spettacolari.

L'attesa è quasi finita: Kaos sta per sbarcare su Netflix. La nuova serie tv, una dark comedy mitologica creata da Charlie Covell e diretta da Georgi Banks-Davies, vanta un cast stellare e location spettacolari.

Kaos, la nuove serie tv di Netflix: ecco le location

Creata da Charlie Covell e diretta da Georgi Banks-Davies e Runyararo Mapfumo, Kaos è la nuova dark comedy mitologica che sta per sbarcare su Netflix. La nuova serie tv, che vede tra i protagonisti l'attore americano Jeff Goldblum, ha una trama avvincente, che promette di lasciare incollare allo schermo gli spettatori.

La storia di Kaos ruota attorno a sei personaggi umani che scoprono di essere uniti da un legame ancestrale. Una profezia antica e scontri con divinità arroganti e corrotte della mitologia greca fanno da collante alle loro avventure. La narrazione è resa ancora più magica dalle location, alcune delle quali italiane.

Tra le prime ambientazioni abbiamo la maestosa Reggia di Caserta. Già utilizzata come set per pellicole di successo, come Tre aquilotti di Mario Mattioli, Mission Impossible 3 con Tom Cruise e Star Wars di George Lucas, il palazzo si presta alla perfezione alla trama di Kaos.

Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, la Reggia di Caserta è la residenza reale più grande al mondo per volume. Nato per volere del re di Napoli Carlo Borbone, il palazzo è stato ideato dall'architetto Luigi Vanvitelli. I lavori, iniziati nel 1751, sono terminati nel 1845. Con 1,200 stanze e 1.742 finestre, la dimora occupa una superficie di 47 mila metri quadrati. Il grande parco, invece, si estende per 3 chilometri di lunghezza su 120 ettari di superficie. Le fontane e le vasche sono meravigliose.

Kaos su Netflix: le location tra Italia e Spagna

Non solo la Reggia di Caserta, tra le location italiane di Kaos compare anche la bellissima Villa d'Este di Tivoli. Residenza storica, è stata nominata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 2001. Immersa in un parco di 4,5 ettari di terreno, la dimora è stata realizzata dall'architetto Pirro Ligorio per conto del cardinale Ippolito II d'Este di Ferrara, il quale, nominato governatore di Tivoli nel 1550, necessitava di un palazzo adatto al suo nuovo status.

Terminata nel 1572, Villa d'Este vanta tre piani riccamente affrescati e decorati e un giardino meraviglioso, che si estende su due ripidi pendii ed è abbellito da numerose fontane. Queste ultime sono considerate un capolavoro di ingegneria idraulica, sia per la disposizione e il sistema di distribuzione dell'acqua, che per i numerosi giochi d'acqua realizzati con i primi sistemi idraulici automatici, mai costruiti prima di allora.

Oltre all'Italia, la serie tv mitologica Netlix è stata ambientata in Spagna, precisamente a Malaga e provincia. Nelle scene di Kaos compaiono una villa di Marbella, il centro commerciale El Ingenio a Vékvez-Malaga e calle Parras a Malaga.

Quando esce Kaos?

L'uscita di Kaos su Netflix è prevista per l'estate 2024. In totale sono dieci episodi, mentre il cast è composto da: Jeff Goldblum (Zeus), Janet McTeer (Era), Nabhaan Rizwan (Dioniso), Cliff Curtis (Poseidone), Aurora Perrineau, Killian Scott, Misia Butler e Leila Farzad.