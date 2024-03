L'ultima poesia, ecco la location insolita e abbandonata scelta per il videoclip

L'ultima poesia è un brano che unisce due generazioni di artisti e mescola lo stile rap con il pop: Ultimo e Geolier hanno ottenuto da subito un enorme successo grazie alla loro collaborazione, attesa da tempo.

In poche ore la canzone ha ottenuto già un enorme riscontro: è già prima nella Top 50 Italia con quasi un milione di stream. Il video ufficiale, invece, in pochissimo tempo è volato primo nelle tendenze Youtube, con quasi mezzo milione di views in meno di 24 ore.

Ma dove è stato girato e qual è la location del brano L'ultima poesia?

L'ultima poesia, la location insolita del videoclip

Geolier e Ultimo si uniscono per cantare L'ultima poesia, un brano inedito che è stato annunciato sui social ed era attesissimo considerando i vari incontri tra i due cantanti nelle zone di Napoli.

Sui social la canzone è stata già ascoltata e visualizzata quasi 20 milioni di volte, e il video su Youtube è entrato in tendenza a pochissime ore dalla pubblicazione: qual è la location principale scelta dai due autori?

Un luogo insolito, fatiscente e chiuso al pubblico in quanto inagibile è al centro del videoclip di L'ultima poesia: stiamo parlando del sottopasso di Barra che permette di oltrepassare in sicurezza i binari della Vesuviana (collega via Chiaromonte e via Volpicella).

Un video che riporta immagini reali e che, per alcuni cittadini, vuole essere un messaggio per il sindaco: pavimento ricoperto dal fango, pareti imbrattate, tratti al buio, i senza tetto che vengono immortalati nel videoclip.

Il sottopasso di Barra

Il passaggio pedonale nella zona est di Napoli diventa la location perfetta per le riprese del videoclip L'ultima poesia, che vede protagonista un senza tetto: una situazione assolutamente reale che molti residenti hanno cercato di rendere nota da molto tempo, senza successo.

Anche per questo motivo, il video di Geolier e Ultimo è stato rilanciato sui social come testimonianza reale e diretta delle condizioni fatiscenti del sottopasso di Barra.

Un luogo abbandonato e chiuso al pubblico di cui, però, sono stati enfatizzati i cinque murales che abbelliscono i palazzi che si trovano di fronte.

Come stanno realmente le cose

Nella realtà dei fatti, purtroppo, il sottopasso di Barra è chiuso al pubblico ma viene quotidianamente utilizzato da centinaia di persone che devono spostarsi da un capo all'altro del quartiere popoloso di Napoli-Est.

La struttura è nelle proprietà di Eav, l'ente regionale che gestisce le linee ferroviarie della Vesuviana e le relative stazioni tra cui quella di Barra, posta a pochi metri dal fatiscente corridoio.

Molti senza tetto sono soliti trascorrere la notte in questo luogo, sedendo sui pavimenti fangosi a causa delle infiltrazioni d'acqua. A terra si possono trovare anche numerosi rifiuti, cartacce e del cartone visibile anche nel video.

Le condizioni di degrado in cui si trova il sottopasso hanno spinto l'amministrazione comunale a posizionale due grandi sbarre di cemento per bloccarne gli ingressi, ma ad oggi queste ultime sono state spostate per consentire il passaggio delle persone.