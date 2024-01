Ecco qual è la suggestiva location della miniserie "La lunga notte - La caduta del Duce"

"La lunga notte - La caduta del Duce", la nuova miniserie firmata Rai, è stata girata in luoghi suggestivi. Ecco qual è la location della fiction in onda lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio alle 21:30.

Da lunedì 29 gennaio 2024 va in onda La lunga notte - La caduta del Duce, la nuova miniserie di Rai 1 che mette in scena le settimane precedenti a uno degli eventi più significativi del XX secolo: la votazione proposta da Dino Grandi al Gran Consiglio del Fascismo, con la quale viene destituito Benito Mussolini.

La serie conta sei episodi e va in onda in prima serata su Rai 1, per un totale di tre appuntamenti: lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio. La fiction "La lunga notte - La caduta del Duce" è stata girata in una location suggestiva, che rievoca l'Italia della fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco qual è.

La lunga notte - La caduta del Duce: qual è la trama

La miniserie La lunga notte - La caduta del Duce ripercorre le ultime tre settimane di Benito Mussolini al potere, prima della sua destituzione nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943.

È il momento più basso della carriera politica del Duce: gli americani sono sbarcati in Sicilia il 10 luglio e già il 19 bombardano Roma, mentre Hitler rimprovera il Duce di non essere capace di respingere le truppe nemiche e di non stare punendo i traditori, tra cui il Re e l'esercito.

In quel clima incerto, il Presidente della Camera dei fasci Dino Grandi intuisce che la fine è vicina. Perciò, ordisce un piano per destituire Mussolini in maniera legittima e restituire il potere alla famiglia reale dei Savoia.

Nel frattempo, mentre il Re Vittorio Emanuele III non prende posizione, la principessa Maria Josè trama con il Vaticano e l'Inghilterra per togliere il potere a Mussolini, porre fine alla dittatura e far salire al trono suo marito Umberto di Savoia, il figlio del Re d'Italia.

La fiction è narrata come se fosse un thriller e, perciò, suspense e paura dominano il racconto degli ultimi giorni del Duce. La notte del 24 luglio Mussolini convoca il Gran Consiglio del Fascismo a Palazzo Venezia e Dino Grandi mette in atto il suo piano. Con una votazione, Mussolini è esautorato dal potere ed è arrestato.

Se sei in trepidante attesa di toccare con mano la storia d'Italia, ti basta seguire la nuova fiction Rai e scoprire tutte le incredibili anticipazioni... Resterai con il fiato sospeso episodio dopo episodio.

La lunga notte, il cast della fiction

Per la miniserie La lunga notte - La caduta del Duce è stato scelto un cast d'eccezione. I protagonisti sono:

• Alessio Boni è Dino Grandi

• Duccio Camerini è Benito Mussolini

• Flavio Parenti è Umberto II di Savoia

• Aurora Ruffino è la principessa Maria Josè del Belgio

• Martina Stella è Claretta Petacci

• Luigi Diberti è Vittorio Emanuele III di Savoia

• Marco Foschi è Galeazzo Ciano

• Lucrezia Guidone è Edda Ciano

La suggestiva location di La lunga notte - La caduta del Duce: ecco qual è

La lunga notte - La caduta del Duce è una delle fiction Rai da non perdere nel 2024. La miniserie è stata interamente girata a Roma e dintorni. Le riprese sono durate quindici settimane. Per la serie, sono stati scelti gli stessi luoghi in cui si sono svolte le vicende. Quando non è stato possibile accedere alle stanze originali, queste sono state ricreate in studio a Cinecittà.

In particolare:

• Dino Grandi abitava in una sontuosa villa nei pressi delle Terme di Caracalla , che fu poi acquistata da Alberto Sordi

• Edda Ciano, la figlia maggiore di Mussolini, e il marito Galeazzo Ciano vivevano in una villa nel quartiere Parioli

• Claretta Petacci, amante del Duce, abitava con la sua famiglia in una moderna casa nella zona Camilluccia

• Mussolini viveva a Villa Torlonia , nel quartiere Nomentano, che oggi è un museo

• La residenza dei Savoia era la splendida Villa Savoia, che oggi è sede dell'ambasciata d'Egitto.

Insomma, seguire "La lunga notte" significa fare un tuffo nel passato, conoscere un capitolo fondamentale nella storia del nostro Paese e perdersi alla scoperta di alcuni luoghi incantevoli, che vengono proposti agli spettatori puntata dopo puntata.

Nella fiction, inoltre, si vedono il Quirinale, dove ogni giorno il Re e il Duce si incontravano, e Palazzo Venezia, dove si è tenuta la votazione che ha destituito Mussolini.

Infine, nella miniserie La lunga notte - La caduta del Duce si possono ammirare diverse vedute e scorci della Capitale. La città eterna è qui in una veste cupa e misteriosa, per riflettere l'atmosfera di suspense della serie.