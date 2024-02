Alla scoperta delle 6 location del film "La rosa dell'Istria": ecco dov'è stato girato

"La rosa dell'Istria", il nuovo film in onda su Rai 1, è tratto da un romanzo che ricorda un tragico evento del passato. Ecco le location in cui è stato girato.

"La rosa dell'Istria" è un film liberamente ispirato al romanzo "Chi ha paura dell'uomo nero?", di Graziella Fiorentin. Racconta la storia intima di una famiglia, ma anche di chi è sopravvissuto al tragico evento dell'Esodo istriano e ha dovuto fare i conti con le sue conseguenze. Il lungometraggio, infatti, porta a scoprire la fame, il freddo, la minaccia delle armi e della morte, fino alla possibilità di sopravvivere. Scopriamo le location in cui è stato girato "La rosa dell'Istria".

"La rosa dell'Istria": le 6 location in cui è stato girato il film

Le riprese del film "La rosa dell'Istria" hanno preso avvio nel 2023 e sono avvenute in una Regione italiana, il Friuli Venezia-Giulia. Osserviamo nel dettaglio le 6 straordinarie location scelte per le riprese.

1. Porto Vecchio di Trieste

Il Porto Vecchio di Trieste è stato costruito tra il 1868 e il 1887. Considerato un capolavoro di archeologia industriale, si compone di:

• 5 moli

• 3100 metri di banchine di carico e scarico merci

• 23 grandi edifici

Si collega direttamente alla vecchia ferrovia del 1857 e conserva un importante Polo museale e una centrale.

2. Gradisca d'Isonzo

In provincia di Gorizia, Gradisca d'Isonzo è uno dei borghi più belli d'Italia. Completamente immerso nel verde e con una storia lunga oltre nove secoli, Gradisca d'Isonzo offre:

• un incredibile patrimonio architettonico

• ristoranti e punti di ristoro in cui gustare i vini della Regione

3. Mossa

Sempre in provincia di Gorizia, Mossa è un piccolo paese agricolo collocato in una zona paesaggistica peculiare, in quanto circondata dai rilievi del Collio.

Inoltre, è ricco di testimonianze del passato, come:

• reperti preistorici

• strutture dell'età romana e longobarda

• Santuario di Santa Maria dei popoli, considerato luogo di sosta e preghiera per i pellegrini

4. Grado

Grado è un ospitale ed elegante cittadina di mare. Infatti, è conosciuta come "Isola delle Isole", perché mette a disposizione 3 chilometri di spiaggia.

Ecco alcuni monumenti da non perdere nel centro storico:

• Basilica di Santa Eufemia

• Basilica di Santa Maria delle Grazie, la più antica di Grado

5. Gorizia

Gorizia è una città appartenete al passato asburgico. Nel 2025 è stata scelta come Capitale europea della Cultura, insieme a Nova Gorica.

Entrambe, infatti, hanno vissuto in prima persona le vicende drammatiche che hanno coinvolto l'Italia durante il Fascismo e la Seconda guerra Mondiale.

6. Fossalon

Fossalon è una frazione di Grado caratterizzata da una natura incontaminata grazie alla sua riserva naturale. Presso Fossalon, infatti, sono presenti una spiaggia "selvaggia" e il maestoso delta del fiume Isonzo, che si getta poi nel mare.

Come ha fatto l'Italia a perdere l'Istria?

La perdita dell'Istria è strettamente legata alla tragedia delle Foibe, che si svolge in 2 tempi:

1. dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 In Istria e Dalmazia i partigiani slavi decidono di vendicarsi contro i fascisti e gli italiani non comunisti. Di conseguenza, iniziano a torturare le persone e gettarle nelle foibe. Si tratta di cavità profonde anche 200 metri e ognuna contenente un migliaio di persone circa. 2. primavera del 1945, quando la Jugoslavia occupa Trieste, Gorizia e l'Istria

Questa fase è considerata molto più cruenta della prima. Le persone che finiranno vittime delle foibe sono molteplici. In particolare:

• fascisti

• cattolici

• liberal-democratici

• socialisti

• uomini di chiesa

• donne e bambini

• anziani

Questo massacro testimonia la volontà di Tito di eliminare dalla futura Jugoslavia i non comunisti. La persecuzione proseguirà fino al 1947, quando verrà stabilito il confine tra Italia e Jugoslavia.

A febbraio, infatti, l'Italia ratifica il trattato di pace che pone fine alla Seconda Guerra Mondiale. L'Istria e la Dalmazia vengono così cedute alla Jugoslavia.