Il romanzo La Storia di Elsa Morante diventa una serie Tv e le location sono tra le città più belle d'Italia. Gli appassionati sia di cinema che di viaggi non vedono l'ora di scoprire i meravigliosi scenari che hanno dato vita al romanzo della scrittrice romana. Vediamo dunque insieme le città in cui hanno girato la fiction.

Alla scoperta delle location da sogno della serie Tv La Storia: ecco dove è stata girata

La maggior parte delle riprese sono avvenute nella Regione Lazio, in comuni molto noti per la loro storia e i loro paesaggi, e anche nella meravigliosa città di Roma. Gli altri due paesi del Lazio (che abbiamo precedentemente accennato) in cui è stata girata La Storia sono: Tivoli, comune della città metropolitana di Roma, e Anagni, in provincia di Frosinone. Ma non è tutto qui.

Le riprese si sono spostate anche nella Regione Campania, per la precisione nella città metropolitana di Napoli. Ovviamente le città che vedremo nella fiction non saranno presentate come metropoli moderne del 2024, ma, grazie al lavoro artistico che c'è dietro, torneranno indietro nel tempo, durante uno dei periodi più bui della storia: quello della Seconda Guerra Mondiale.

La trama della fiction tratta dall'opera di Elsa Morante

Coloro che hanno già letto La Storia di Elsa Morante conoscono già bene la trama. Concentriamoci però su coloro che non sanno ancora cosa aspettarsi da quesa serie Tv composta da 8 episodi.

Andare troppo nei dettagli della narrazione potrebbe rovinare la sorpresa e l'effetto suspense e si rischierebbe inoltre di fare degli spoiler. La Storia è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e segue le vicende di Ida Ramundo, una maestra vedova, nel suo percorso di vita condizionato dall'orrore del conflitto, dalle leggi razziali e dalla violenza. L'obiettivo della fiction è quello non solo di raccontare gli orrori della guerra e la società dell'epoca, ma di narrare anche una storia di amore, sopravvivenza e cambiamenti.

Regia, cast, trailer, data di uscita

La regia della serie Tv è affidata a Francesca Archibugi e il cast è composto da: Jasmin Trinca, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento e Lorenzo Zurzolo.

Le riprese sono iniziate nel 2022 e la prima puntata della fiction andrà in onda stasera, 8 gennaio 2024, in prima serata. L'ultima puntata, invece, andrà in onda il 29 gennaio 2024.

Il primo trailer è stato diffuso, tramite il sito Variety, il 18 aprile 2023. I primi due episodi sono stati proiettati al Festival del Cinema di Roma il 20 ottobre 2023.

Leggi anche: Questa incredibile passerella sospesa sul lago di Como dista meno di un'ora da Milano