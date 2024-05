La serie Netflix La vita che volevi ha visto diverse meravigliose location italiane fare da sfondo alle avventure della protagonista Gloria. Da Napoli a Lecce: scopriamo dove è stata girata la serie Netflix diretta dal regista Ivan Cotroneo, noto per molti titoli di successo come “La compagnia del cigno” e “Mine Vaganti”.

La vita che volevi, le location della serie Netflix

Non resta che avventurarci nei luoghi dove è stata girata la serie Netflix, titolo che vede protagonista l'attrice Vittoria Schisano.

Come luogo principale dove sono state effettuate le riprese, il regista ha optato per i luoghi tipici del territorio pugliese, focalizzandosi principalmente sulla città di Lecce.

È proprio nel cuore del Salento che sono ambientate molte delle avventure di Gloria, come evidenziano alcune delle location scelte per la serie. In particolare:

piazza Duomo

Chiesa di San Francesco della Scarpa

Chiesa di Santa Chiara

Faro di San Cataldo

stazione di Lecce

piazza Sant’Oronzo

Non solo Lecce: il regista ha deciso di puntare l’attenzione anche su altre città molto amate del territorio italiano, tra cui Napoli.

Da Lecce a Napoli: dove è stata girata La vita che volevi

La vita che volevi, in uscita su Netflix, vede protagonista Gloria, la cui vita non si svolge solo a Lecce, dato il suo passato universitario nel cuore della Campania, in cui sono ambientati molti dei flashback della serie tv.

Napoli, infatti, compare nella serie con alcuni dei luoghi più tipici della città, tra cui Piazzetta Cardinale Riario Sforza, piazza Museo, Galleria Principe e Castel Capuano.

Le riprese della serie hanno visto la città bloccarsi per più giorni, per far sì che tutto potesse procedere senza intoppi, scegliendo uno dei luoghi più amati dal mondo del cinema.

I set a Napoli: l’amore per le location partenopee

Non è la prima volta che il mondo del cinema e della serialità si affida a Napoli come sfondo per le avventure portate sullo schermo, scegliendo spesso come luogo per le riprese la piazzetta Cardinale Riario Sforza.

In una delle case che affacciano sulla piazza, sono avvenute nel 2020 le riprese che hanno visto Sergio Castellitto protagonista del film Natale in casa Cupiello.

La piazza, inoltre, è stata scelta come sfondo per uno degli spot pubblicitari più famosi di sempre, che ha visto le star internazionali Emilia Clarke e Kit Harington, protagonisti di Game of Thrones, sponsor di Dolce&Gabbana con la regia di Matteo Garrone.

