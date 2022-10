Siete mai entrati in un labirinto? In Italia ce ne sono molti, ecco la lista dei 10 più belli per un'esperienza insolita e per testare il proprio senso dell'orientamento.

labirinti in Italia, PUBBLICATO: 3 ore fa

Avete mai pensato di fare una gita fuori porta per visitare un labirinto? Oggi vi sveliamo i 10 labirinti più belli in giro per l’Italia

Immersi nella natura o cornici di bellissime dimore storiche, i labirinti possono essere destinazioni ideali per una gita fuori porta tra storia e leggenda. Se volete passare una giornata insolita, immersi in posti magnifici, vi diamo qualche idea: ecco 10 labirinti più belli da visitare in Italia.

Labirinti più belli in Italia: il Giardino Giusti a Verona

Si tratta dell'unico giardino cinquecentesco all'italiana presente a Verona che conserva ancora oggi intatte tutte le originarie strutture. Un'oasi di verde a dieci minuti dalla famosissima Arena in cui sono visibili collezioni di fiori, reperti romani e un maestoso viale di cipressi, fontane, grotte acustiche e ovviamente il suo labirinto di siepi tra i più antichi d'Europa. Un percorso di natura, arte e storia che culmina con un belvedere da cui si gode una splendida vista sulla città.

Labirinti da visitare in Italia: il Castello di Donnafugata a Ragusa

Un castello circondato da un grande parco che si mostra in tre differenti tipologie: il giardino all’inglese, il giardino alla francese, più formale e l’area “rustica”, ovvero un ampio orto-frutteto destinato un tempo alla coltivazione di piante aromatiche e all’apicoltura. Nel Parco sono infatti presenti circa 1500 specie vegetali e alcuni alberi monumentali oltre ovviamente al labirinto, reso noto dal film “Il racconto dei racconti” di Matteo Garrone. Una piccola curiosità: fino a poco tempo fa le rose rampicanti lungo i muri ostacolavano la vista e rendevano così il percorso del labirinto ancora più complesso!

Il Labirinto della Masone a Fontanellato (PR)

Il Labirinto della Masone, in provincia di Parma, è anche noto come il labirinto di Franco Maria Ricci che, nel concepire il disegno del dedalo si è ispirato ai mosaici delle ville e delle terme romane. Si tratta del labirinto arboreo più grande del mondo e proprio per la sua grandezza pari a circa 10 campi da calcio, ha percorsi sono delimitati con oltre 20 diverse specie di piante di bambù.

Il Giardino Garzoni-Collodi

Nello storico Giardino Garzoni, eletto parco più bello d’Italia nel 2015, i freschi vialetti vi condurranno dalla Scala d’Acqua verso gli angoli più suggestivi di questo giardino dal gusto barocco, ricco di giochi d’acqua, fontane, statue e grotte artificiali. Siamo nel luogo dell’infanzia di Carlo Lorenzini, meglio noto come Collodi, il creatore di Pinocchio. Attrazione principale del parco proprio il Labirinto, consigliato ai fidanzati per la leggenda degli innamorati, secondo cui percorrerlo assicurerà lunga durata alla vostra storia d’amore!

Il Parco della Preistoria a Rivolta d’Adda

Siepi alte quasi due metri costituiscono il labirinto del parco della Preistoria, situato sulla sponda sinistra del fiume Adda, a 25 km da Milano. Il parco è inserito in un’area naturale di oltre 100 ettari di bosco secolare. Questa è sicuramente la meta ideale per i più piccoli e le famiglie: all’interno del parco potrete infatti scoprire il suo itinerario ombreggiato, intercalato da acque e laghetti, con le circa 50 ricostruzioni a grandezza naturale di 34 specie preistoriche, tra dinosauri, pterosauri e mammiferi.

Il Castello di San Pelagio a San Pelagio (PD)

Una visita al parco del Castello di San Pelagio vi permetterà di respirare il profumo di tutte le specie di rose del Giardino di Rappresentanza, visitare il Giardino Segreto e i suoi tesori, passeggiare lungo il viale di carpini secolari e intorno al romantico laghetto. Inoltre, ad attendervi ben due labirinti! Il Labirinto del “Forse che sì forse che no”, dedicato ad un’opera di Gabriele D’Annunzio, che ha al centro un bellissimo gioco di specchi in cui perdersi, e il Labirinto del Minotauro, che ripercorre la nota mitologia di Arianna e del terribile Minotauro.

Villa Barbarigo - Valsanzibio

Un giardino barocco di ben 12 ettari vi attende a Villa Barbarigo, un giardino monumentale e un percorso salvifico scandito da fontane, sculture, per sottolineare che la vita è bella pur se con mille difficoltà. Trattandosi di un’opera fatta per una grazia ricevuta, il percorso tortuoso del labirinto si snoda per un chilometro e mezzo tra arbusti di bosso sempreverde, e acquista una valenza simbolica. Un percorso che inizia dal Padiglione di Diana, lo spettacolare ingresso monumentale che fino all’800 si poteva raggiungere in barca da Venezia.

Labirinto Borges a San Giorgio Maggiore

È tra i luoghi più affascinanti di Venezia, sull’Isola di San Giorgio, dedicato a uno degli scrittori e poeti più influenti del Novecento: si tratta del Labirinto Borges, un omaggio a Jorge Luis Borges e in particolare a una sua opera, “Il giardino dei sentieri che si biforcano”. Una particolarità di questo labirinto, che si trova nel giardino di un antico convento benedettino, è che il cognome dello scrittore è leggibile dall’alto grazie alle siepi che ne formano l’insieme delle lettere.

Villa La Pescigola a Fivizzano (MS)

Il giardino di Villa La Pescigola, nella Lunigiana, corre lungo il pendio davanti alla Villa con la sua spettacolare collezione di narcisi, che fioriscono in primavera formando un vero e proprio labirinto vegetale dominato da enormi cedri atlantici e caratterizzato durante la fioritura primaverile dalla presenza di oltre sessanta varietà di narcisi, oltre alle camelie, peonie, rododendri, rose antiche e lavande.

Villa Pisani a Stra

Il parco di questa splendida villa, risalente alla prima metà del XVIII secolo, è stato nominato parco più bello d'Italia nel 2008. Qui, infatti, l’atmosfera è incantata tra l'elegante Coffee House settecentesca, circondata da un anello d'acqua, il boschetto inglese di epoca napoleonica e gli orti ornamentali, poi trasformati in orangerie.

Leggi anche: Quali sono i ponti d’autunno? Alcune idee per una gita fuori porta in coppia o in famiglia