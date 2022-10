Se avete voglia di trascorre una giornata in riva ad un lago in alta quota ma non siete amanti della camminata, ecco quali sono i laghi più belli raggiungibili comodamente seduti in macchina, senza scalate e fatica.

Perché rinunciare ad una gita fuori porta in mezzo alla natura, tra laghi e montagna, se non si vuole o non si può camminare? Ebbene non serve rinunciare: esistono molti laghi raggiungibili in macchina, senza sudore e lunghe passeggiate in salita. Ecco la classifica dei più belli e facili da raggiungere.

Laghi di montagna, una meta ideale per una gita fuori porta senza sudare

Oggi come non mai si riconosce il valore del poter stare all’aria aperta: molte persone erano già appassionate di trekking ma sicuramente, il Covid, ha inciso positivamente in un cambio di tendenza. Sempre più famiglie, gruppi di amici, coppie, programmano gite in mezzo alla natura. Questo è un bene perché incide positivamente sia sulla salute fisica delle persone ma dà ossigeno alla mente: se pensate all'ultima volta che siete stati in montagna vi ricorderete quella sensazione di leggerezza, spensieratezza.

É come se la mente si sentisse “sgomberata”: lontana dalla vita caotica della città, dalle giornate frenetiche della settimana, in montagna si ha la possibilità di tornare in se stessi e connettersi con la natura. Ovviamente non a tutti piace camminare, anche se dovrebbe essere un abitudine consolidata nella vita di ogni persona, vari studi hanno ormai da anni confermato quanto sia importante per la salute degli individui.

Buone notizie per i più pigri, ci sono diversi laghi comodamente raggiungibili anche in macchina. Tutti mozzafiato.

Ecco i 5 laghi mozzafiato raggiungibili in macchina

La montagna è una meta stupenda in qualsiasi stagione dall’estate, all’autunno, inverno e primavera. Il territorio Italiano presenta dei paesaggi davvero da togliere il fiato: laghi immersi nel verde, un’acqua con colori che variano dall’azzurro al color smeraldo e vette che fanno da sfondo a questa fotografia che rapisce nell’immediato i nostri occhi. Vediamo allora 5 laghi raggiungibili comodamente in macchina per trascorrere una giornata fuori porta senza fare troppa fatica.

Lago di Place Moulin – Valpelline Il Lago di Place Moulin si trova in Valle d’Aosta. Si tratta di un lago artificiale famoso per il suo colore intenso e per il paesaggio naturale circostante che regala sfumature di colori uniche durante tutto l’anno. Il nome "Place Moulin" si riferisce proprio alla diga ad arco più alta d’Europa. Per raggiungerlo è necessario percorrere la strada regionale che conduce a Bionaz lungo la Valpelline dopodiché bisogna imboccare la strada per la diga di Place Moulin e proseguire fino a quando non si incontrano i parchetti in cui potete tranquillamente lasciare la vostra auto.

Lago Verney – La Thuile Il Lac Verney a La Thuile, sempre in Valle d’Aosta si affaccia sul versante del Colle del Piccolo San Bernardo al confine con la Francia. Il lago si trova a 2.088 m.s.l.m. ed è anch’esso facilmente raggiungibile in auto. Per raggiungerlo è necessario proseguire dalla Thuile lungo un breve ma intenso tratto di strada che conduce al parcheggio del lago. E’ una scelta ideale per fare un picnic nel prato immenso che racchiude il lago. Lago Blu – Cervinia

Il Lago Blu si trova in Valle d’Aosta ed è per eccellenza il lago più comodo in tema di raggiungibilità, infatti, si trova proprio sulla strada. Non è imponente come gli altri laghi ma se siete fortunati e il cervino non ha il cappello, potrete vedere la vetta direttamente dalle rive del lago.

Lago di Malciaussia – Torino Il Lago di Malciaussia si trova nella Valle di Viù a Usseglio in Piemonte. E’ in macchina ma se desiderate trascorrere una giornata o un weekend proprio in questo lago dovrete optare per la stagione estiva in quanto la strada per raggiungerlo è percorribile solamente da giugno a settembre.

Lago di Moncenisio – Francia Se invece desiderate spostarvi fino al confine del territorio Italiano allora il Lago di Moncenisio è la meta che fa per voi. Il lago si trova in Francia, nella Valle della Maurienne nel versante italiano del Colle Mont-Cenis, in Val di Susa. Anche qui il paesaggio è magnifico e poco prima del lago troverete un parcheggio in cui lasciare la macchina.

Leggi anche: I rifugi di montagna più belli per una sosta panoramica in vetta