Nel cuore del Friuli Venezia Giulia c'è un lago incantevole: ecco come arrivarci

Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, c’è un lago davvero meraviglioso raggiungibile con un percorso a piedi molto semplice da seguire. Ecco come arrivarci e tutte le info utili.

Per tutti gli appassionati della bellezza naturale e dei percorsi circondati completamente dalla natura, nel cuore del Friuli Venezia Giulia c’è un incantevole lago da raggiungere ed ammirare.

Oltre alla bellezza del lago, anche il sentiero naturale permette di vivere un’esperienza unica in mezzo alla natura.

Vediamo, quindi, di quale lago del Friuli Venezia Giulia stiamo parlando e come raggiungerlo in modo semplice, ammirando paesaggi mozzafiato e viste indimenticabili.

Lago nel cuore del Friuli Venezia Giulia

Se sei curioso di sapere di quale lago nel cuore del Friuli Venezia Giulia stiamo parlando, ecco subito svelato il nome di questa meraviglia. Si tratta del lago di Bordaglia, un laghetto color smeraldo che è completamente incastonato in una conca di origine glaciale.

Il lago di Bordaglia, nel Friuli Venezia Giulia, è circondato da alte vette della Carnia e permette di ammirare la natura che cresce e vive indisturbata.

Per questo motivo, sono davvero molti gli appassionati di bellezze naturali e di percorsi tra la natura, a desiderare di raggiungere il lago di Bordaglia attraverso un sentiero immerso nella natura.

Nel prossimo articolo, quindi, ti daremo tutte le informazioni utili su come raggiungere lago di Bordaglia e quali sono i sentieri più belli per arrivare al lago nel cuore del Friuli Venezia Giulia.

I sentieri per raggiungere lago di Bordaglia

Il lago di Bordaglia si trova proprio al centro dell’Oasi Faunistica di Bordaglia, una delle oasi naturali più visitate del Friuli Venezia Giulia. Il lago rappresenta infatti una delle chicche del posto, in un contesto alpino che lascia senza fiato.

Il lago di Bordaglia è raggiungibile dalla località Pierabech, nei pressi di Forni Avoltri (UD).

A questo proposito, per poter raggiungere la località di Pierabech, da cui parte il sentiero per il lago di Bordaglia bisogna arrivare a Villa Santina, e proseguire poi sulla strada regionale 355. Dal paese di Forni Avoltri, bisogna poi seguire il percorso fino a Pierabech, che dista circa 2 km.

Andare poi verso lo stabilimento dell’acqua minerale e la cava di marmo. È proprio in questo luogo che è possibile parcheggiare comodamente la propria auto per poter cominciare la camminata a piedi verso il lago di Bordaglia.

Il sentiero di lago di Bordaglia

Il sentiero per raggiungere lago di Bordaglia prevede un tempo medio di percorrenza di circa un’ora e 45 minuti, con un dislivello di circa 800 metri.

Si tratta di un sentiero piuttosto semplice da percorrere, anche se va considerato un dislivello in salita da 800 metri, che per chi è alle prime armi potrebbe non essere facile da percorrere.

Dunque, una volta lasciata la macchina al parcheggio, basterà seguire il sentiero CAI 141 e attraversare il ponticello di legno sul torrente. Salendo, sarà poi necessari prendere il sentiero CAI 142 che lascia la strada principale così da raggiungere casera Bordaglia di sotto.

Dalla casera, bisogna poi proseguire verso la chiesetta e prendere il sentiero in salita che si trova alla sinistra del percorso. In questo modo, si raggiungerà in breve tempo casera Bordaglia di sopra.

Da qui è possibile ammirare una vista e dei paesaggi naturali davvero indimenticabili. Basterà poi scendere sulla destra per raggiungere il lago di Bordaglia.

Qui è facile trovare anche tanti animali selvatici che vivono indisturbati in queste zone: dalle marmotte alle volpi, dalle faine ai galli cedroni ma anche aquile e pernici bianche.

Per chi ama la natura e i sentieri naturali, dopo aver ammirato il lago di Bordaglia è possibile continuare il percorso con circa mezz’ora di passeggiata per raggiungere il Passo Giramondo.

Per tornare al parcheggio, si potrà completare il percorso ad anello. Da Passo Giramondo, infatti, bisognerà tornare un po’ indietro sullo stesso percorso, poi, invece, di proseguire in discesa, si prende il sentiero sulla destra che attraversa il ghiaione di montagna, andando verso lago Pera e Sella Sissanis.

Arrivati al laghetto, bisognerà poi continuare sul sentiero CAI 142 e scendere verso Casera Sissanis di sotto.

