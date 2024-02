Per San Valentino regalati un viaggio al lago più romantico d'Italia: ecco dove si trova

Una gita fuori porta al lago più romantico d'Italia, perfetto per le coppie ma anche per le famiglie: ecco dove si trova e cosa vedere nei dintorni.

Forse non è tra i più conosciuti in Italia, ma sicuramente il lago più romantico d'Italia riesce a regalare delle emozioni pazzesche non solo alle coppie, ma anche alle famiglie: sapete dove si trova? Se volete trovare un regalo unico e originale per la festa degli innamorati, una gita fuori porta potrebbe essere la soluzione.

Ecco la metà perfetta per San Valentino o per una fuga nel weekend: scopriamo qual è il lago più romantico d'Italia.

Dove si trova il lago più romantico d'Italia

Conoscete il lago più romantico d'Italia? No, non stiamo parlando del lago di Garda, che il più grande in Italia e quello più affascinante, ma invece del lago d'Orta, incastonato nelle Alpi piemontesi e ricco di magnifici borghi e scorci suggestivi.

Il luogo perfetto dove trascorrere una gita fuori porta, un weekend romantico o una mini vacanza per San Valentino insieme alla vostra dolce metà.

Immerso nella natura incontaminata, il lago d'Orta è una vera e propria cornice, un piccolo quadretto dipinto a mano, un'oasi di pace tutta da godere.

Cosa vedere e cosa fare al lago d'Orta

Non tutti conoscono le origini di questo meraviglioso lago, che nell'epoca medievale veniva chiamato lago di San Giulio a causa dell’isola omonima che si trova esattamente al suo centro. Soltanto a partire dal XVII secolo il nome è cambiato, diventando lago d'Orta.

Ci sono numerose attività che si possono svolgere in questo luogo: per esempio, è possibile praticare numerosi sport acquatici, intraprendere delle escursioni panoramiche oppure andare alla scoperta dei meravigliosi borghi che si trovano affacciati sulle rive del lago.

L'isola di San Giulio

Al di là delle attività che abbiamo descritto, la vera attrazione del lago d'Orta è proprio l'isola di San Giulio, situata a circa 400 metri dalla riva: questa striscia di terra è lunga 275 metri e larga 140, si estende per un perimetro di circa 650 metri.

Su quest'isola gli esperti hanno rinvenuto dei reperti e delle tracce di attività umana risalenti all'epoca neolitica e fino all’Età del Ferro. E proprio il nome dell'isola deriverebbe dal santo omonimo che, secondo la leggenda, abitava proprio in questi luoghi nell'età romana.

L'isola è attualmente visitabile e comprende un piccolo centro cittadino con alcune abitazioni (dove si trovano pochissime famiglie), oltre a degli edifici adibiti a seconda casa.

Interessante anche la visita alla Basilica omonima e all’abbazia Mater Ecclesiae: seppure manchino delle prove certe, in molti pensano che quest'isola fosse (in passato) un centro culturale paleocristiano.

Come raggiungere il lago d'Orta

Per raggiungere il lago d'Orta dobbiamo arrivare in Piemonte, esattamente tra le province di Novara e di Verbano Ossola: qui si trova il magnifico lago più romantico d'Italia, che ah origine glaciale.

Per raggiungere il lago in auto basta percorrere l'Autostrada A26 in direzione Gravellona Toce e prendere l'uscita Borgomanero, seguendo le indicazioni per Gozzano. In alternativa, potete prendere anche l'Autostrada A8 in direzione Milano - Milano Laghi/Gravellona Toce e uscire ad Arona.