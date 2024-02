Lagonegro, la città dove è nata Angelina Mango: ecco dove si trova il suggestivo borgo

Lagonegro è una piccola perla racchiusa tra mare e montagna. Si tratta del comune della Basilicata in cui è nata Angelina Mango, vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Pur contando soli 5.127 abitanti, Lagonegro offre molte attrattive ed è una città molto amata dai turisti, che la scelgono sia d'inverno sia d'estate. Ecco dove si trova Lagonegro e cosa vedere.

Sommario:

1. Cosa vedere a Lagonegro? 2. In quale regione si trova Lagonegro? 3. Per cosa è famosa Lagonegro? 4. Come si chiamano le persone che abitano in Basilicata?

Cosa vedere a Lagonegro?

Lagonegro, piccolo ma meraviglioso borgo medievale della provincia di Potenza, in Basilicata, è famoso non solo per aver dato i natali al defunto grande artista Pino Mango e a sua figlia Angelina, vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

La cittadina, infatti, è ricca di storia e di monumenti da visitare, oltre che di tradizioni e cibi tipici particolari da assaggiare.

Ecco quali sono le 5 cose più belle da vedere a Lagonegro.

1. Il centro storico

Lagonegro è una cittadina con due volti. Il primo è quello antico, racchiuso nel suggestivo centro storico arroccato su un colle alto 666 metri. Si tratta di un vero e proprio borgo medievale in miniatura, ricco di storia e di monumenti da ammirare.

La zona è nota con il nome di Cartello, parte da Piazza Purgatorio per poi snodarsi verso l'alto in stretti vicoli caratteristici. Passeggiando per il centro storico, passando per la lunga scalinata datata 1603, si possono vedere i resti del castello feudale che un tempo dominava il piccolo comune.

2. Lagonegro nuova

La zona moderna della città si è sviluppata ai piedi del colle che ospita il centro storico del paese, a partire dalla grande Piazza Bonaventura Piccardi.

Anche qui non mancano i punti di interesse. Tra questi, meritano una visita:

• Palazzo Corrado , costruito nel Settecento

• la Parrocchiale della Trinità , in cui è conservata la statua originale della Madonna del Sirino

• la chiesa di Sant'Anna, famosa per la sua splendida facciata rinascimentale

La zona nuova è anche ricca di negozi, alberghi e ristoranti tipici.

3. La Chiesa di San Nicola di Bari e la sua leggenda

Nel centro storico di Lagonegro si trova la bellissima Chiesa di San Nicola di Bari, un edificio costruito nel IX secolo. Al suo interno sono custodite numerose opere d'arte risalenti al Cinquecento e al Seicento.

La chiesa, tuttavia, è famosa soprattutto per una leggenda. Si narra, infatti, che lì sia sepolta Lisa del Giocondo, la musa di Leonardo Da Vinci che altri non è che la Monna Lisa. Secondo la leggenda, Lisa del Giocondo sarebbe morta a Lagonegro nel 1506, durante un viaggio.

4. Il culto della Madonna del Sirino e la cappella in alta montagna

Una gita caratteristica da fare a Lagonegro, se si è amanti delle passeggiate in montagna, è quella sul Monte Sirino, fino alla cappella seicentesca dedicata alla Madonna del Sirino.

La chiesetta si trova alla fine di un lungo sentiero, a 1907 metri di altezza. Nella chiesa, per tutta l'estate è conservata la statua della Madonna del Sirino. Infatti, la terza domenica di giugno, un processione che parte da Lagonegro trasporta la statua fino alla cappella.

5. Le piste da sci del Monte Sirino

Lagonegro è una meta molto apprezzata dai turisti anche in inverno, grazie al comprensorio sciistico del Monte Sirino che ogni anno accoglie migliaia e migliaia di sciatori e amanti della neve.

A Lagonegro ci sono quattro sciovie e una seggiovia ed è possibile praticare sci alpino, sci di fondo e fare ciaspolate. Il comprensorio è ricco di rifugi, bar e ristoranti per riposarsi tra una discesa e l'altra.

In quale regione si trova Lagonegro?

Lagonegro è un piccolo comune in provincia di Potenza, in Basilicata. Si trova a 666 metri di altezza, alle pendici del Monte Sirino, nella Valle del Noce. Lagonegro, inoltre, è ben collegata sia alla provincia di Salerno, in Campania, sia al Nord della Calabria, trovandosi proprio vicino al confine con le due regioni.

Per cosa è famosa Lagonegro?

Lagonegro è famosa per aver dato i natali al defunto cantautore lucano Pino Mango e sua figlia, Angelina Mango, la cantante vincitrice del Festival di Sanremo nel 2024.

Inoltre, Lagonegro è celebre per i suoi prodotti tipici e i sapori autentici del luogo. Sono molto apprezzati soprattutto la frutta selvatica proveniente dai boschi circostanti, come lamponi e funghi, e i salumi di alta qualità prodotti secondo la tradizione.

Come si chiamano le persone che abitano in Basilicata?

Gli abitanti della Basilicata si chiamano "lucani". Il nome deriva da Lucania, il modo in cui era chiamata la regione in epoca pre-romana.

Il termine Basilicata, invece, nasce in epoca Bizantina tra il XI e il XII secolo d.C. Questo nome deriverebbe da "basilikós" che significa "reale, imperiale" e fa riferimento al funzionario del re che governava la regione in quel periodo.

Anche se la Basilicata ha cambiato nome, gli abitanti non l'hanno fatto e hanno scelto di continuare a chiamarsi lucani. Esistono, infatti, anche gli altri nomi di basilicatesi, basilicatini o basilischi ma non si sono mai affermati.