Affacciato sul lago c'è un borgo tra i più romantici della Lombardia: ecco cosa vedere

Cosa vedere al borgo di Lovere, affacciato sul Lago d’Iseo? Ecco l’itinerario utile alla scoperta del borgo storico in Lombardia.

Nel cuore della Lombardia, abbracciato dalle montagne e affacciato sulle acque del Lago d’Iseo, si trova il pittoresco borgo di Lovere.

Questa “perla” nascosta, situata in provincia di Bergamo, cattura l’attenzione dei suoi visitatori, grazie ai suoi vicoli acciottolati, i colorati edifici affacciati sul lago e una suggestiva atmosfera che sottolinea l’importanza storica di questo borgo.

È proprio per questo motivo che Lovere fa parte del 2003 del Club dei Borghi più Belli d’Italia.

In questo articolo, quindi, vediamo un itinerario per esplorare al meglio le bellezze di questo borgo lombardo, approfondendo nel dettaglio cosa vedere a Lovere e come raggiungere il centro storico.

Lovere: ecco di cosa si tratta

Lovere è un rinomato borgo, famoso per la sua architettura storica e il suo ruolo nell’arte e nella cultura italiana.

Infatti, come anticipato, il borgo è stato caratterizzato nel 2003 del titolo di “Uno dei Borghi più Belli d’Italia”, riconoscimento attribuito proprio grazie alla sua bellezza intramontabile.

Il borgo di Lovere si trova proprio al confine tra Bergamo e Brescia, affacciato sul Lago d’Iseo, circondato dalle Prealpi Orobiche.

Questo borgo gode di una storia piuttosto ricca ed interessante, le cui origini risalgono addirittura all’epoca celtica. Lovere, infatti, è stato poi interessato dal controllo prima del Romani, poi dei Longobardi, per poi passare al dominio dei Franchi fino alla Repubblica di Venezia.

È proprio grazie a quest’ultima che il borgo storico di Lovere deve molti degli edifici e dei monumenti più belli del luogo, che hanno reso questo luogo uno dei posti più suggestivi durante il dominio veneziano.

Cosa vedere a Lovere

Sicuramente il cuore pulsante di Lovere è la sua piazza. Stiamo parlando di Piazza Vittorio Emanuele II, il centro del borgo, circondata da edifici rinascimentali e testimonia il ricco patrimonio culturale di Lovere.

È proprio da questa piazza che potrebbe cominciare l’itinerario alla scoperta delle bellezze del borgo di Lovere.

Da qui, infatti, è possibile proseguire la passeggiata all’esplorazione di alcuni dei monumenti storici più importanti. Tra questi, la Torre Civica, la Torre Sola ma anche la Torre degli Alghisi.

Si tratta di monumenti risalenti al periodo medioevale e rinascimentale, che permettono di rivivere il conflitto dell’epoca tra Guelfi e Ghibellini.

Tra i luoghi sacri che meritano sicuramente di essere visitati da chi ha deciso di vedere Lovere, c’è sicuramente la Basilica di Santa Maria in Valvendra. In questo caso, parliamo della Chiesa più grande del paese, consacrata nel 152 con interni affrescati e una cancellata cinquecentesca.

Un altro monumento religioso che non può mancare tra le tappe a Lovere è sicuramente l’antica Chiesa di San Giorgio, risalente al XIV secolo.

La Chiesa, infatti, ospita anche opere d’arte, quali ad esempio le tele di Jan de Herdt e Antonio Gandino.

Tra gli altri edifici storici da citare, a Lovere, ci sono sicuramente l’Accademia Tadini (1829), il Palazzo Bazzini (1600).

Come Raggiungere il borgo di Lovere

Lovere è facilmente accessibile da diverse città italiane. Per i visitatori che arrivano da Bergamo, è possibile prendere un treno per Pisogne, a Brescia.

Per chi preferisce viaggiare in auto, Lovere si trova a 42 Km da Bergamo, lungo la statale SS 42 del Tonale e della Mendola all’estremità settentrionale del lago d’Iseo.

In auto, quindi, il borgo di Lovere è raggiungibile da Milano con un percorso da 90 km, prendendo l’autostrada A4 uscita Seriate, poi SS 42. Ma anche da Brescia, con un percorso di 50 km, ovvero SP ex SS 510 Sebina Orientale.

Per chi, invece, è più distante dal borgo di Lovere, e intende prendere l’aereo, è importante sapere che gli aeroporti più vicini al borgo sono quelli di Orio al Serio, Milano Linate, Milano Malpensa e Montichiari.

Tuttavia, bisognerà poi programmare un viaggio in auto o in treno per poter raggiungere il borgo storico di Lovere.