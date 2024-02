Domenica 18 febbraio 2024 torna in televisione Makari 3. Saverio Lamanna e Peppe Piccionello sono pronti a stupire i telespettatori con nuovi e scoppiettanti episodi. Vediamo quali sono le bellissime location della fiction firmata Palomar.

Makari 3: tutte le location della fiction con Claudio Gioè

Dopo aver riscosso un enorme successo con le prime due stagioni, Makari 3 torna in televisione con nuovi e scoppiettanti episodi. Claudio Gioè e Domenico Centamore, rispettivamente nei panni di Saverio Lamanna e Peppe Piccionello, debuttano su Rai1 con il terzo capitolo della serie a partire da domenica 18 febbraio 2024. Le location, come accaduto anche in passato, sono dislocate in Sicilia, precisamene nel territorio compreso tra Trapani e San Vito Lo Capo.

Makari 3, commedia poliziesca firmata da Palomar basata sui romanzi di Gaetano Savetteri, vede come sfondo il suggestivo Golfo di Macari, dove si trovano alcune delle spiagge più belle della Sicilia. Insenatura naturale situata sulla costa nord occidentale dell'isola, in provincia di Trapani, si estende dal lato orientale del Monte Cofano fino a Capo San Vito, nei territori dei comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo. Non perdetevi le spiagge di Macari, del Bue Marino, la caletta Rosa, l’Isulidda e la spiaggia di Baia Santa Margherita.

Al centro della baia si trova un bellissimo villaggio di pescatori immerso in un paesaggio naturale mozzafiato: il piccolo borgo di Macari. Frazione di San Vito lo Capo, è popolato da poco più di 400 persone. Un vero e proprio paradiso naturale, formato da terra e acqua, che si può tranquillamente visitare a piedi.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// 'La parola che contraddistingue 'Makari' è la leggerezza che passa attraverso la Sicilia e la favola.

Una storia siciliana con al centro gli investigatori, e con intorno molti amici, aiutanti e oppositori'.

Maria Pia Ammirati, #RaiFiction

📌#Makari3, dal 18 febbraio su @RaiUno. pic.twitter.com/8U9quTr1SA — Rai (@Raiofficialnews) February 15, 2024

Makari 3: la Sicilia viene rappresentata in tutto il suo splendore

Le location di Makari 3, ovviamente, sono anche altre. Parliamo di: Favignana (specialmente tra le tonnare), Gibellina, Scopello, Castellammare, Cornino, Custonaci, Mazara, Marsala (alcune scene sono state girate nella palestra della Marsala Boxe), Petrosino e Palermo. Per quanto riguarda quest'ultima città, compare il quartiere di Mondello, specialmente le zone intorno a viale Principessa Giovanna, viale Principessa Mafalda e viale Regina Elena. L'appuntamento con Makari 3 è fissato per domenica 18 febbraio 2024 su Rai, alle ore 21:25.