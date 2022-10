L’inverno si avvicina e cosa c’è di meglio che scappare dal freddo e godersi una vacanza in un luogo caldo. Se volete tornare abbronzati e rilassati e fare invidia amici e parenti l’ideale potrebbe essere una vacanza alle Maldive; ma quanto costa andare alle Maldive? E qual è il periodo migliore in cui andare?

Prendete appunti: ecco tutto quello che c’è da sapere per organizzare una vacanza perfetta in questa meta da sogno.

Una vacanza che vi rigenererà tra lunghi bagni nell’acqua cristallina del mare, il relax in spiaggia con il rumore delle onde e magnifici tramonti sul mare e tutta la pace data dalla natura incontaminata intorno a voi: ben atterrati alle Maldive. In questo paradiso terrestre potrete allontanarvi dallo stress della città e godervi un meritato break, ritrovando la pace interiore e ricongiungere corpo, mente e spirito.

Quando andare alle Maldive?

Alle Maldive il clima è del tipo equatoriale e ci sono due stagioni: una “secca”, nei mesi da dicembre a aprile compresi, e l’altra da maggio a novembre invece “umida”. Il periodo che va da metà dicembre ad aprile è dunque il migliore a livello climatico per godersi il sole e i lunghi bagni, anche se l’acqua del mare è sempre calda e oscilla tra i 28°C e i 34°C, così come la temperatura sempre mite, che in media varia nell’arco dell’anno tra i 28°C e i 32°C. Se temete le piogge evitate però i mesi di transizione delle due stagioni monsoniche: da metà novembre a metà dicembre e da metà aprile a metà maggio, quando è più probabile essere colti da qualche temporale. In generale però il periodo migliore per andare alle Maldive è tra febbraio e marzo, quando le giornate sono più lunghe e potrete godervi anche 10-11 ore di luce!

Quanto costa andare alle Maldive?

Ma quanto costa un viaggio alle Maldive? Da sempre nell’immaginario collettivo le Maldive sono di vacanze super costose, ma non è per forza così. Ovviamente, come per qualunque altro luogo di vacanza in giro per il mondo il prezzo cambia se parliamo di alta o bassa stagione; in questo caso i periodi sono invertiti rispetto a quelli a cui siamo abituati in Italia. In particolare i mesi che vanno da dicembre ad aprile sono considerati il periodo di alta stagione, con il picco massimo per le festività di Natale e Capodanno, a cui si aggiunge marzo, mese particolarmente gettonato per il meteo, generalmente molto favorevole. Al contrario, troveremo i prezzi più bassi tra maggio e agosto, in bassa stagione. In questo caso il costo di un soggiorno in un resort tra i più economici verrà a costarvi dai 1200 ai 1700 euro, prezzo che sale anche di 800/1000 euro nel periodo settembre-dicembre. A questo costo va aggiunto quello del biglietto aereo che, se acquistato per tempo, permette di risparmiare abbastanza. In media un biglietto andata e ritorno per le Maldive in bassa stagione, si aggira intorno ai 500 euro, in alta stagione, ossia in prossimità delle vacanze natalizie, il prezzo può aumentare fino a raggiungere e superare anche i 700 euro a persona. Ovviamente le isole più esclusive e i resort più di lusso hanno prezzi anche molto più elevati e si arrivare a spendere anche più di 10.000€ a persona.

L’alternativa al resort: la guest house

Ricordate però che esiste un’alternativa all’alloggiare in un resort: la una guest house, in una delle isole abitate anche dalla popolazione locale, occasione che vi permetterà di interagire con la popolazione del luogo, toccandone con mano usi e costumi. Questo tipo di sistemazione vi permetterà inoltre di risparmiare non poco, arrivando a cifre che si aggirano sui 1000 euro.