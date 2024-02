Mameli, le splendide location della nuova fiction in onda su Rai1: ecco dov'è stata girata

Nella mini-serie su Mameli, le location dei set hanno attinto a gioielli del nostro immenso patrimonio culturale e artistico. La fiction in onda su Rai1 non è quindi solo l'occasione per rivivere gli anni più intensi della breve vita del poeta autore del nostro inno nazionale. Permette anche di scoprire luoghi storici di rara bellezza che forse non tutti conoscono. Ovviamente, la maggior parte delle scene sono state girate nelle città più significative per la vita di Mameli: tra Roma, Genova, Torino e zone limitrofe. Ecco quali sono le location di Mameli.

Le location di Mameli: dove è ambientato?

Subito dopo la proiezione del primo episodio della mini-serie "Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia", in molti hanno voluto scoprire le ambientazioni in cui la fiction è stata girata.

Non c'è da stupirsi: dai piccoli borghi agli angoli nascosti delle principali città, quello che rende l'Italia unica al mondo è proprio la possibilità di scoprire autentici tesori inaspettati in ogni angolo dello stivale.

"Abbiamo privilegiato scenografie vere, sfruttando il sempre incredibile patrimonio italiano", hanno detto i registi Luca Lucini e Ago Panini. Gli stessi che hanno voluto sottolineare il rigore storico con il quale hanno cercato di ricostruire la vera storia dell'autore del nostro inno nazionale.

Un Paese che Mameli amava a tal punto da dedicargli la sua breve ma intensa gioventù. Le location dove sono state girate le scene principali non fanno solo da sfondo a una splendida fiction. Sono luoghi particolarmente significativi nella narrazione delle passioni che hanno ispirato il giovane Goffredo e tutti gli altri personaggi di rilievo che ruotano intorno alla vicenda.

Nelle 10 settimane di riprese, i set si sono divisi tra Torino (e altri luoghi del Piemonte), Genova e Roma. Ma quali sono queste location della serie evento inaugurata, nella sua prima proiezione, dal Presidente Mattarella al Quirinale?

L'omaggio alla Regione Piemonte

Le riprese in Piemonte del giugno 2023 sono durate tre settimane ed effettuate presso il Castello di Agliè - con le sue stanze riccamente affrescate e i giardini all'italiana. Non solo: scelti come ambientazioni della fiction anche il Castello di Strambino e Villa Rignon a Torino (oggi sede della biblioteca civica). Coinvolti più di 40 professionisti locali.

Inoltre, diverse scene sono state girate in esterno: il Piemonte, non a caso, ha svolto un ruolo fondamentale nel periodo del Risorgimento italiano. Un omaggio dunque alle sue bellezze architettoniche e naturali, ma anche al suo contributo nella lotta per l'indipendenza e l'unità d'Italia.

Le riprese a Genova

Ovviamente, non può mancare neppure Genova, la città che ci ha donato il nostro inno nazionale. Infatti, sia Goffredo Mameli, che ne ha scritto le strofe, sia Michele Novaro, che ne ha composto la musica, sono genovesi. Genova è il teatro del primo amore, degli studi all'università, di dove tutto è iniziato.

Orgoglioso della scelta la presidente della Genova-Liguria Film Commission, Cristina Bolla, la quale ha sottolineato:

La serie su Goffredo Mameli ha rappresentato per noi un progetto importante e stimolante, che ci ha spinto a cercare location iconiche e rappresentative del nostro territorio, al fine di valorizzarlo al meglio. Progetti come questo rappresentano un volano per il territorio e le nostre maestranze.

Il Gianicolo a Roma

Le riprese sono proseguite anche a Roma, dove proprio non poteva mancare il Gianicolo, il colle dal quale si può ammirare una delle viste più suggestive della città eterna. Proprio dal Gianicolo si apre la fiction, per poi tornare indietro di due anni.

È lì che Mameli fu ferito a una gamba mentre difendeva la città assediata dai francesi ed è sepolto nel Mausoleo Ossario Garibaldino. Roma, infatti, è la città in cui Goffredo Mameli è morto in seguito a setticemia a causa della ferita riportata nella battaglia al Gianicolo.

Dove è nato Mameli?

Goffredo Mameli è nato a Genova il 5 settembre 1827. L'attuale capoluogo ligure all'epoca era parte del Regno di Sardegna.

Il patriota, celebre autore di quello che sarebbe diventato l'inno nazionale, era figlio di un parlamentare sardo e di una nobildonna della famiglia Zoagli.

Dove vedere Mameli?

La fiction "Mameli" va in onda lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024 su Rai1, in prima serata.

Se ti sei persa i due appuntamenti, puoi recuperarli quando vuoi e molto comodamente. Ti basta sintonizzarti su RaiPlay, la piattaforma di streaming online della Rai.

Quante puntate ha la fiction Mameli?

La fiction Rai dedicata a Goffredo Mameli è divisa in due puntate, per un totale di quattro episodi.

I primi due, che compongono la prima puntata della mini-serie, sono andati in onda lunedì 12 febbraio 2024, gli altri due il giorno successivo. Quella di martedì 13 febbraio, infatti, è la seconda e ultima puntata della fiction.