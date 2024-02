Mare Fuori 4, tutte le location: dal cimitero alla chiesa

Le location di Mare Fuori 4 sono un po' diverse rispetto a quelle che si sono già viste nelle passate edizioni. Vediamo quali sono, compresa la bellissima chiesa che compare negli ultimissimi minuti dell'episodio conclusivo.

Mare Fuori 4: tutte le location della serie tv dei record

Mare Fuori, anche se il finale della stagione 4 ha un po' deluso i fan, continua a mietere consensi. I primi sei episodi, rilasciati con qualche giorno d'anticipo rispetto alla messa in onda, hanno mandato in tilt RaiPlay. Non solo le storie dei ragazzi dell'Istituto penale minorile (Ipm) di Napoli, ad attirare la curiosità dei telespettatori sono state anche le location.

Partiamo da quella principale, ossia l'Ipm. Liberamente ispirato al carcere di Nisida, non è un vero penitenziario. Si tratta della Marina Mercantile di Napoli, situata in via Ammiraglio Ferdinando Acton, sul Molo San Vincenzo. Il palazzo rosso, diventato ormai meta di pellegrinaggio da parte dei fan di Mare Fuori, si trova vicino al quartiere Santa Lucia e non lontano dal porto della cittadina partenopea.

Per quanto riguarda le scene in esterno, nella nuova stagione compaiono due nuovi quartieri di Napoli: Forcella e Poggioreale. Il primo, situato tra Pendino e San Lorenzo, si chiama così per via delle sue strade, il cui bivio assume una forma di Y, quindi di forcella. Per quanto riguarda il secondo quartiere, invece, è stata usata come location soprattutto il bellissimo Cimitero Monumentale.

Mare Fuori 4: qual è la chiesa che compare nell'ultimo episodio?

Tra le nuove location di Mare Fuori 4 spiccano anche Bagnoli e Posillipo, che sono stati utilizzati soprattutto per alcune riprese dall'alto. Alcune scene sono state girare nel rione Conocal di Ponticelli, un quartiere particolarmente difficile alla periferia est di Napoli. Ci sono diversi palazzi e strutture abbandonate, che hanno fatto da sfondo ad un momento molto difficile della serie, specialmente per la moglie del Comandante. Sempre nella stessa zona, compare anche via Virginia Wolf, vicino alla superstrada che collega Napoli.

La piazza in cui troviamo Silvia poche ore prima del nuovo arresto è Piazza Mercato, mentre la scalinata che vede arrivare Don Salvatore che a bordo di una moto spara contro un uomo, è quella di Via dei Mille. Le scene in cui Rosa Ricci rivive la sua infanzia sono girate all'interno di un palazzo situato sulla Riviera di Chiaia.

Infine, la bellissima chiesa che compare negli ultimissimi minuti dell'episodio conclusivo di Mare Fuori 4 è il Santuario di Santa Maria a Parete, situato a Liveri, un piccolo comune rurale in provincia di Napoli. In attesa di Mare Fuori 5, sappiamo già che il regista Ivan Silvestrini non è stato riconfermato e ci sarà un cambio di guardia.