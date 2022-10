Cosa vedere a Merano in un solo giorno? La bella città nel cuore dell'Alto Adige offre attrazioni ed attività per tutti i gusti: ecco qualche consiglio per un itinerario tra castelli, terme, negozi, musei ed esperienze enogastronomiche.

Merano è sicuramente una delle città da non perdere dell’Alto Adige. Oltre allo stile Art Nouveau degli edifici, è nota per strutture alberghiere dotate di ogni genere di comfort e servizi, per le sue meravigliose strade caratteristiche, i prodotti tipici della zona e molto altro ancora.

Cosa fare a Merano in una giornata

Se avete voglia di trascorrere una giornata a Merano, dovete sapere che è possibile fare diverse cose. E’ possibile infatti iniziare la giornata da piazza del Grano per vedere l'architettura caratteristica della città. Sempre in centro, si può fare shopping in Via dei Portici, con negozi e boutique delle migliori marche e negozietti di prodotti tipici.

Da non perdere anche una visita alla Chiesa di San Nicolò e al Castel Fontana. In pausa pranzo moltissimi ristoranti offrono poi la cucina tipica altoatesina, da provare assolutamente.

Per gli amanti del vino poi, è d'obbligo una tappa al Castel Rametz e le sue cantine. Inoltre, a Merano è possibile tornare sulle orme della principessa Sissi visitando Castel Trauttmansdorff, dove l'imperatrice austriaca si è recata molte volte.

Una visita ai giardini botanici di Merano è imperdibile se siete amanti della natura. Per una pausa relax, alle Terme di Merano la spa offre attimi di pace con trattamenti di aromaterapia e musicoterapia: un vero toccasana per mente e corpo.

Cosa fare a Merano a piedi

E’ possibile visitare Merano in una o mezza giornata. Sono tante inoltre le cose da poter fare a piedi. Passeggiare lungo il fiume Passirio è di strada per poter accedere al centro storico e poter anche visitare la Kurhaus, un edificio storico del 1874.

Questa zona, poi, durante il periodo di Natale è sede dei tipici mercatini natalizi. Ancora suggestiva è la passeggiata Tappeiner, che a detta di molti è tra le più belle d’Europa. Imperdibile è anche la Torre delle Polveri, un’antica torre con una vista incredibile, amata da chi ha la passione per la fotografia. Ancora la visita al Duomo della città di Merano rappresenta una tappa fissa per i visitatori. Infine il rione Steinach, la zona più antica di Merano, regala scorci che portano indietro nel tempo.

Quanto tempo occorre per visitare Merano

Visitare Merano non richiede molto tempo. E’ possibile visitare le attrazioni più caratteristiche in una giornata o addirittura in mezza. Essendo una città piuttosto raccolta, la distanza tra i vari punti di interesse è davvero minima. Le bellezze ed il fascino di Merano attirano moltissimi turisti anche per la rapidità con cui è possibile vederla e goderne le bellezze.

Appena usciti dalla città, vi aspettano poi le splendide montagne circostanti, costellate di vette incontaminate e laghi di montagna immersi nella natura, da visitare assolutamente se siete in vacanza nello splendido Alto Adige.