È in uscita finalmente il 23 novembre su Netflix, l’ultima produzione di Tim Burton, una serie tv tutta incentrata sulla famosissima ragazzina della famiglia Addams: Mercoledì.

La serie è già super attesa dai fan, i quali hanno grandi aspettative verso il prodotto di uno dei registi contemporanei più acclamati sulla scena. Per altro, il progetto costituisce il primo nell’ambiente della televisione live-action.

L’attrice scelta per recitare la protagonista è Jenna Ortega, e la serie è caratterizzata dalla solite vibes dark, caratteristiche del regista, che rimandano molto alla tendenza gotica.

Ma qual è la trama della nuova serie in questione?

La storia racconta dell’adolescenza di Mercoledì, in particolare del suo percorso scolastico alla Nevermore Academy. Già dal nome si intuisce come sia una scuola particolare. Gli studenti infatti sono tutti dei ragazzi esclusi per svariati motivi.

Il cast è composto da attori di un certo spessore, come Catherine Zeta-Jones, la quale interpreterà la donna della famiglia, Morticia, e Luis Guzman, il quale si cala nei panni di Gomez. Il 31 ottobre è già stato mostrato in anteprima in Europa il premo degli episodi, in occasione della festa di Halloween.

La famiglia Addams sarà protagonista di una trama ricca di omicidi irrisolti, eventi paranormali e intrighi da svelare. L’idea di girare una serie che riprende le vicende di questa storica famiglia, ha suscitato non poco scalpore, essendo i personaggi ormai iconici nella scena cinematografica moderna.

Per comprendere appieno lo stile del regista, e l’atmosfera della serie, siamo andati a scovare le location dove è stata girata. Le riprese sono partite a settembre 2021, per poi chiudersi a fine marzo 2022.

Le location scelte per Mercoledì

La nuova perla del regista Burton è ambientata in vari boschi del territorio rumeno. L’ambientazione chiaramente è stata studiata a pennello, per rendere in pieno lo stile caratteristico della famiglia Addams, e non lasciare niente al caso. Per lo più, gli studi Buftea sono stati selezionati per preparare dei set esclusivi per la produzione.

Come abbiamo visto sopra, Mercoledì frequenta una scuola a dir poco insolita, che non è altro che un vecchissimo edificio circondato dalla foresta del New England, collocata vicino alla città di Jerico. L’accademia della fanciulla non è una scuola qualunque, infatti tra gli alunni se ne vedranno delle belle, essendo tutti ragazzi con caratteristiche soprannaturali. Mercoledì è per il regista simbolo di furbizia, vendetta verso i prepotenti, e fantasia.

Jenna infatti si dimostra entusiasta del ruolo, rivelando nelle interviste di aver appreso tanto, e soprattutto di aver collaborato con un regista assolutamente insostituibile, il quale si mette in gioco al cento per cento nelle proprie produzioni, lavorando giorno e notte per il successo di ogni idea. Non è stato facile diventare Mercoledì, avendo dovuto infatti imparare cose come suonare il violoncello, parlare tedesco, tirare con l'arco...

La serie si prospetta essere una fantastica trovata, un regalo per tutti i fan che da anni rivedono le vicende di questa famiglia indimenticabile, che anche in modo tragicomico si ritrova in mezzo a vicende bizzarre.

Dopotutto, la fama degli Addams, sta proprio nell’amore che in qualche modo lega i personaggi tra di loro, rendendoli immortali.