Quali sono le mete europee preferite dagli inglesi? In classifica ci sono 4 città italiane

Tra le mete europee preferite dagli inglesi ci sono ben quattro città italiane. Il primo posto, però, è andato alla Polonia. Vediamo quali sono le località nostrane e il resto della classifica.

Quali sono le mete preferite dagli inglesi? In Italia sono quattro

Il portale di viaggio Wich ha chiesto a 1600 inglesi quali sono le loro mete europee preferite. Le risposte sono state date basandosi su sette criteri: cibo e bevande, alloggio, luoghi e attrazioni culturali, shopping, facilità di spostarsi, affollamento e rapporto qualità-prezzo.

I viaggiatori inglesi sono stati chiamati a valutare le proprie esperienze di viaggio e il punteggio finale è stato calcolato in base al livello di soddisfazione complessiva e alla propensione nel consigliarlo. Nella classifica delle mete europee preferite spiccano quattro città italiane: Venezia (83%), Roma (81%), Firenze (80%) e Milano (73%).

Venezia, pur essendo prima, ha ottenuto solo quattro stelle perché giudicata troppo affollata. Roma, invece, ne ha conquistate cinque per quel che riguarda le attrazioni culturali. Firenze piace soprattutto per le offerte gastronomiche, mentre Milano è stata criticata per il costo degli hotel.

La classifica completa delle mete europee preferite dagli inglesi

Al primo posto della classifica delle mete europee preferite dagli inglesi troviamo Cracovia. in Polonia. La città, oltre ad offrire diverse attrazioni culturali, non ha rivali per quel che riguarda i prezzi. Non a caso, è il quarto anno consecutivo che conquista la medaglia d'oro. A parimerito troviamo Valencia, in Spagna, mentre in seconda posizione c'è Stoccolma, in Svezia. Di seguito, la classifica completa: